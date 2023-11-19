自由共和國》黃昆輝／勾勒台灣教育永續發展藍圖

財團法人黃昆輝教授教育基金會基於對台灣教育發展的關心，邀請學者專家組成專案小組，全面檢視台灣教育的現狀，以及未來發展的願景，發表「邁向公義與卓越的教育十大政策建言」（資料照）

黃昆輝／財團法人黃昆輝教授教育基金會董事長

財團法人黃昆輝教授教育基金會基於對台灣教育發展的關心，邀請學者專家組成專案小組，全面檢視台灣教育的現狀，以及未來發展的願景，發表「邁向公義與卓越的教育十大政策建言」，簡稱「教育十策」。教育十策的內容，涵蓋各級各類教育的問題診斷與對策建議，期能以宏觀、前瞻、永續的政策規劃，進行台灣教育的轉型與創新。以下是教育十策的建議：

五歲幼教納入國教，全面免費：鑑於五歲幼兒納入國民教育已是國際潮流，即使人均GDP低於我國的希臘、波蘭、匈牙利、阿根廷、墨西哥及菲律賓等國，已將五歲幼兒教育納入國教，且我國有關幼教納入國教的研議已近四十年，早有社會共識，故建議政府應透過縝密的政策規劃和行動方案，加速進行學制的調整，確定幼教的學制定位。唯在相關的規劃與行動中，亦應重視私幼部門的輔導與協助，讓公私合力，締造台灣幼教的新局。

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精進素養教育，落實課綱理想：在中小學教育方面，一○八新課綱以「適性揚才」及「終身學習」為願景，強調自發、互動、共好的學習過程，重視知識、技能與情意整合應用的素養教育，既有教育理想，也符國際教育趨勢，故應持續精進教師的素養教學知能，強化地方教育治理的專業支持力量，鼓勵學校本位課程的發展，期能落實課綱的理想與目標。

提升大學自主，凸顯學術優勢，開發時代所需的應用領域：面對社會變遷及國際競爭，高等教育在管理制度、財務規劃、專業人才的招攬與培育、以及社會永續發展的任務等各方面，都需要重新界定與擘劃，積極調整佈局與發展方向，因此必須提升大學的自主性，讓大學能善用適足的資源，集中優勢學術領域，締造卓越研究成果，培育專業人才，扮演開創尖端知識的學術角色，並提升社會參與貢獻的程度。

改進技職教育，消除學用落差：由於技職教育的師資普遍欠缺職場經驗，科大教育也偏重學術研究，致使學生在校難於習得職業所需知能，形成「學用落差、供需失調」的嚴重問題。因此建議，關鍵高級人才需求應由「國家規劃」，一般技術人力則以「市場導向」為主，定期公布就業人力需求資訊。此外，應推動技職校院的彈性修業制度，加速學校教育與職場的銜接，制度性的鼓勵產學合作，以達成「技職育才」而「產業躍升」的雙贏目標。

投資弱勢教育，實現社會公義：除上述四級教育的建議外，教育十策也針對教育制度與內容提出發展對策。在制度方面，建議政府應投資弱勢教育及均衡師資供需。為弭平學習落差，建議政府對弱勢者教育的投資，必須制度化整合各部會及各機關的運作，以發揮資源挹注的共效。

建立教師安全儲備量，確保師資素質：師資素質深刻影響教育品質，因此，為求師資優質且穩定，政府應進行師資供需之推估，並建立教師安全儲備量，擴大公費名額，吸引優秀學生擔任偏鄉與技職領域教師，並落實素養導向的師資職前培育，強化教師數位科技能力，確保教師素質。

激發在地行動參與，培育全球公民責任：在學習內容方面，教育十策也分別就公民教育、數位學習、情緒教育提出發展方向與對策的建議。就公民教育言，係以「公民素養」為核心，強調「主動公民資質」、「多重公民身分」，以及「文化公民資質」三方面的涵養，並以多重管道交織協作並進的模式，培養具備全球視野、在地行動的全球公民。

運用數位學習於適性教學，成就每個孩子：在數位學習方面，教育十策建議將數位學習導入中小學與終身教育列為國家重點發展目標，持續擴充免費數位教材，導入人工智能優化數位學習平台，提升教師應用科技及人工智慧於學科教學與適性教學能力，開發各級教育之整體性學生數位能力架構，並擴充及優化教育大數據資料庫功能。

營造幸福校園，確保學生健康安全：幸福校園的營造係從學生的健康安全出發，而以社會情緒教育為重點。因此建議課綱中納入「社會情緒」能力指標並研發相關課程，強化教師社會情緒素養、完備教師心理支持系統，進而推動全校性社會情緒教育合作系統，建構幸福校園。

推展終身教育，建構學習社會：終身學習是教育永續的目標，故人人學習、事事學習、時時學習亦為個人與社會發展目標。建議政府應加強終身學習的宣導、完備終身教育相關法規、充實終身教育經費、研訂終身教育專業人員制度，並採行國際推展終身學習的有效措施，如發放終身學習券、建立資源整合平台、整合創新終身學習線上課程、推行學分銀行制等。期許教育部能提升負責終身教育的行政職級及統合機制，以利國家終身教育的有效推展。

以上說明的十項政策建言，係基於公義和卓越的核心價值，提示各級各類教育發展的方向和對策，試圖勾勒台灣教育永續發展的藍圖。誠摯呼籲教育主管部門，參考上述建言及社會各界提出的教育訴求與政策建議，進行系統性、階段性及策略性的政策規劃與實施，為新世代打造一個能體現公義與卓越價值的教育，引領台灣教育邁向永續發展的新里程。

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