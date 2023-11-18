自由廣場》莫把議場當秀場

◎ 楊智強

數年前有位嘉義縣議員要求認識所有校長，於是全縣147所中小校長在議會聯審教育處預算當天，無論是學校正在辦理校慶活動，或部分山區動輒單趟2小時車程的校長，全數「教召」到縣議會一起開同樂會。此舉雖未逾越議事規則，但縣府各局處預算豈止教育處需審查？即使整天開滿8小時只給縣議會逐校審查，換算平均每校3分鐘能有什麼實質意義？顯然是用大砲打小鳥，時任民進黨縣議員林緗亭不滿指出：「所有的校長都來到現場了，是要給他們看我們嘉義縣議會一個最壞的示範嗎？今天有多少議員到現場？」

國民黨桃園市議員黃敬平近日欲關切某高中特教事務，竟要求校長暨行政主管（學務主任、輔導主任、教務主任、總務主任、人事室主任、會計主任暨圖書館主任）到議會備詢，全教總呼籲議員適可而止，教育主管機關應捍衛教育人員專業尊嚴。但黃議員質詢時竟表示，因各處室主任各有職掌，例如圖書館主任是對外發言窗口，輔導主任是協助輔導，總務主任負責學校危機處理…等，倒是沒提到為什麼要求會計主任、人事室主任…等到場備詢。

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但校長都已到場備詢，難道黃敬平還要繞過校長，聽圖書館主任的說法？而校園危機處理也絕非總務主任獨挑大樑，校安通報多以執掌防災暨安全等教育的學務處為主，怎會是總務主任？黃敬平在謾罵全教總的論述「大開民主倒車」時，可否發現自己上錯車了？擺出高姿態，只會令基層教師厭惡。

更令人瞠目結舌的，是國民黨桃園市議會秘書長孫惠生當天說「教師兼行政、兼校長、兼主任、兼組長，基本上就屬於行政主管」，若「大會決議要272所學校預算逐校審查，很抱歉，校長們就要帶著每個行政主管過來」，如此跳脫一級機關範疇的延伸邏輯，比黃敬平議員更加無限上綱。因部分偏鄉小校只有10餘位教職員工，若校長和三處室主任、組長相關人等，皆須到場，當天恐怕有近半教職員不在學校。議場變秀場，學校鬧空城，出事誰來收場？

倘若有議員質詢出生率下降，要求權責單位專案報告，按照孫惠生秘書長和黃敬平議員的邏輯，各區戶政事務所主任和所有課長難道就該到議會備詢嗎？市民借書閱讀率下滑，市立圖書館及各分館所有行政主管，也應列席迎戰議員質詢？各區公所、衛生所、就業服務中心…等，全都可以到議會一日遊，體驗被質詢，滑坡謬誤可說是沒完沒了。

（作者是全教總政策研究員）

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