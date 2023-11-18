自由廣場》推動「日本版台灣關係法」

◎ 林逸民

台灣與日本， 不管在歷史上，地理上與人民的感情上，都是超過任何國家之間的緊密，可以說是在世界上絕無僅有，在人類歷史上也沒有任何近鄰的國家有如此深厚的感情。

由於地理上的相近，台灣與日本承受幾乎完全相同的自然災害，而在災害時兩國之間也都能互相扶助，我們台灣人也深深感受到日本人的真情。然而，台灣與日本必須共同承受的不止於自然災害，更大的威脅來自中國的擴張野心，這也是台灣與日本必須共同面對的重要課題。

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台灣人相信日本是個有正義感的民族，日本特有的武士道精神也仍然以不一樣的形式存在於日本社會各階層，而這是最讓台灣人尊敬的地方。遺憾的是，日本的政府並不承認台灣的存在，即或在自然災害時能互相扶助，但在面對中國的軍事威脅時卻完全無法合作。台日兩國無法在安全保障的分野上合作，可能導致両國生死存亡的危機。這點，我必須非常明確地指出。

福和會是台灣最大的保守派民間團體，我們曾與日本的安全保障關係者交換意見，但安全保障的分野顯然不是民間團體可以獨自承擔的。在１１月８日，日本著名的國際政治學者藤井嚴喜舉行了史上最大的支持台灣的活動「One Taiwan２０２３」，大會中也決議要求日本政府制定「日本版台灣關係法」。我深深期待日本的民間有識之士以此為契機開始能推動日本國會制定日本版台灣關係法，對台灣有明確的法理定位，讓台日兩國在安全保障上有所合作，共同維護亞洲的自由民主與安全。

（作者是福和會理事長）

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