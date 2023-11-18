晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》選前槍聲又淪政黨炒作

2023/11/18 05:30

◎ 不謀

臺南北門區夜間發生槍擊案，在大選敏感時刻，有心人又開始造浪輿論，宛如去年臺南88槍翻版，用似是而非的指責，影響選民投票意向。

去年地方選舉前，臺南發生88槍刑案，頓時全臺輿論鋪天蓋地，指責民進黨執政治安敗壞、槍案連連等，最終開票結果綠營各縣市兵敗如山倒，黃偉哲驚險連任臺南市長。選後，88槍案偵破，幕後藏鏡人竟是國民黨大樁腳之一的王文宗，先前的興風作浪簡直是做賊喊抓賊。

這次又在選前發生槍案，警方已初步掌握涉案者，並追捕逃亡的兩名嫌犯，儘管如此，媒體、網路的輿情卻紛紛躁動，試圖再點燃去年的仇恨值，以便撈取政治利益，這種鍵盤鄉民的判案歪風，外行充內行，實在不可取，且違公平正義。

事實上，依全球資料庫（NUMBEO）公布的諸多排名，在國家／城市的安全與犯罪指數（SCI）中，臺灣名列全球第三，犯罪率更是全球第三低。比照警政署數據統計，臺灣犯罪率更是連續七年下降，破案率高達98.27%，已是法治成熟的國家。

身為臺南市居民，為求甚解，檢索了警政資訊，六都之中，2022年列案48起槍擊案件，臺南計6案，顯示臺南治安絕對不會比較差，檢視88槍而掀起的政治性輿論，泛指執政黨貪汙縱容犯罪、勾結利益者開槍洩憤或子彈（慶記）之都等，更失公允，而破案後也證實這些抹黑都是子虛烏有。

回顧歷史，選前的槍案總會被不當連結，甚至輿論操作，面對這次北門槍案，選民們不妨採取「理性、務實、科學」三原則，以科學精神求證，務實看待全般資訊，理性思考事件原委，相信警方會讓真相水落石出。

（作者是臺南市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書