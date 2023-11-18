自由廣場》選前槍聲又淪政黨炒作

◎ 不謀

臺南北門區夜間發生槍擊案，在大選敏感時刻，有心人又開始造浪輿論，宛如去年臺南88槍翻版，用似是而非的指責，影響選民投票意向。

去年地方選舉前，臺南發生88槍刑案，頓時全臺輿論鋪天蓋地，指責民進黨執政治安敗壞、槍案連連等，最終開票結果綠營各縣市兵敗如山倒，黃偉哲驚險連任臺南市長。選後，88槍案偵破，幕後藏鏡人竟是國民黨大樁腳之一的王文宗，先前的興風作浪簡直是做賊喊抓賊。

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這次又在選前發生槍案，警方已初步掌握涉案者，並追捕逃亡的兩名嫌犯，儘管如此，媒體、網路的輿情卻紛紛躁動，試圖再點燃去年的仇恨值，以便撈取政治利益，這種鍵盤鄉民的判案歪風，外行充內行，實在不可取，且違公平正義。

事實上，依全球資料庫（NUMBEO）公布的諸多排名，在國家／城市的安全與犯罪指數（SCI）中，臺灣名列全球第三，犯罪率更是全球第三低。比照警政署數據統計，臺灣犯罪率更是連續七年下降，破案率高達98.27%，已是法治成熟的國家。

身為臺南市居民，為求甚解，檢索了警政資訊，六都之中，2022年列案48起槍擊案件，臺南計6案，顯示臺南治安絕對不會比較差，檢視88槍而掀起的政治性輿論，泛指執政黨貪汙縱容犯罪、勾結利益者開槍洩憤或子彈（慶記）之都等，更失公允，而破案後也證實這些抹黑都是子虛烏有。

回顧歷史，選前的槍案總會被不當連結，甚至輿論操作，面對這次北門槍案，選民們不妨採取「理性、務實、科學」三原則，以科學精神求證，務實看待全般資訊，理性思考事件原委，相信警方會讓真相水落石出。

（作者是臺南市民）

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