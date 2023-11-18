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自由廣場》葬送的芙莉蓮

2023/11/18 05:30

◎ 高鉦詠

柯文哲打著白色力量名號說要超越藍綠，說是因為「垃圾不分藍綠」。但他接著選擇「資源回收」，和黑道同台，也收下各路陣營的邊緣人。近日他居然踏上「藍白合」的路，與他口中的垃圾水乳交融。

從自稱墨綠到只求下架民進黨，不擇手段的極端變化，正好是對柯文哲十足「理性、務實、科學」的諷刺。16日藍白合公布後，柯文哲上政論節目，他支吾其詞，氣勢大挫，是否心底知道自己做了不該做的選擇？

一些選民本來還寄望「給他一個機會，說不定可以突破藍綠框架」，驚聞藍白合的消息後，這些「反對國民黨，但未必支持民進黨」的選民，震驚到無法置信，「藍白合」除了羞辱這些選民，沒有其他價值。

此外，黃國昌選擇此時棄時力而加入民眾黨，在李惠仁導演的紀錄片《邁向權力之路》裡，黃國昌當時給新政治帶來希望，作為太陽花世代，我曾以為黃國昌是「預言中能為原力帶來平衡的」，如今面貌骨子全然變了，他已不再是安納金天行者。

這些政客的立場變卦，令人想起近期風靡的動漫《葬送的芙莉蓮》，千年不死的精靈芙莉蓮認為，某城與反派「魔族」的和談，根本是下錯了棋，因為語言對魔族來說毫無用處，魔族本是機會主義者，運用言語誆騙那些深信語言穩定性的人類並兼併他們，以壯大自身利益。然而這些機會主義者最大的問題就是忽視符號的力量，通過時間的考驗，符號將會反過來吞噬他們。

（作者為台大城鄉所碩士生）

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