自由廣場》輕型巡防艦開工/確保海路生命線的新紀元

◎ 諸葛風雲

11月17日（昨日）蔡英文總統於高雄中信造船集團主持的防空型輕型巡防艦開工儀式，代表長期以來台灣海軍二級作戰艦艇的空缺終於開始補強，背後有兩個重要涵義尤其值得國人關注：國艦國造與國際接軌、國防建軍重心逐步聚焦於台灣海上生命線的確保。

1980年代海軍二級艦山字號（排水量約2,000噸）陸續除役後，原先規劃「光華二號」是向韓國採購蔚山級(後期型滿載2,300噸)的載台，但提出後遭國內輿論的強大反對聲浪而作罷，當時參謀總長郝柏村上將決定改向法國採購拉法葉巡防艦（滿載3,680噸），但因軍種資源分配問題，導致海軍無力再完成二級艦的規畫至今，使得台灣海軍的一級艦由成功級、拉法葉（康定級） 、濟陽級（諾克斯級）組成，平時許多偵巡任務則改由三級艦的錦江級越級分擔，致使錦江級艦因過度使用金屬疲勞而紛紛提早除役，顯見海軍兵力架構仍有精進空間。

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這次由中信集團承造的輕型巡防艦，首創作戰艦艇由國際大廠操刀，由美國軍工集團Leidos的全資子公司Gibbs & Cox設計，使得輕型巡防艦的各項設計指標都與國際水準接軌，加上採用歐洲大廠BAE的Type 997搜索雷達，搭配台灣中科院成熟的海劍二防空飛彈及雄風二次音速／雄風三超音速反艦飛彈都是一時之選，整體表現堪稱中規中矩，也彌補了台灣在船舶設計及雷達偵蒐設備上的不足，過幾個月反潛型也將開工起造，更令人期待。

國軍長期由陸軍主導資源分配，致海空軍資源裹足不前，終於在小英總統任內讓國防資源加強挹注在保護台灣海運生命線的海軍上，從今年的海軍潛艦海鯤艦、玉山船塢登陸艦、空軍的勇鷹高教機，在在顯示過去七年多來，台灣的國防建設正一步步開花結果，尤須國人持續支持，台灣的安全及相關產業才能往下一階段邁進。

（作者是大學助理教授、軍事部落客YouTuber）

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