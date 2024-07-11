自由廣場》核電不是台灣的氣候解方

◎ 楊順美

最近中研院李遠哲前院長表示，人類滅絕比核災嚴重，因此他贊同台灣核電延役，且要蓋新電廠。但是台灣的核電廠有其別於國際的特殊性，依現況到二○三○年底，真能減多少碳？

台灣核電廠選址標準比照美國的相關法規：距廠址八公里內不能有長度超過三百公尺之活動斷層。四座核電廠興建之始，地質研究不若今日精進，二○一四年之後的地質調查才發現，核一、核二廠址竟然距活動斷層只有五到七公里！恆春斷層四十一公里，更直接穿過核三廠。現有三座核電廠可說是天天吊著心，終於走到除役階段；因此現有核電廠延役，無異於自掘墳墓。

請繼續往下閱讀...

另外，使用過的核燃料棒（高階核廢料）台灣也跟美國一樣，無法可解，無處可去。甚至現有核一、核二燃料池中的核廢料密度，比出事的福島電廠高出四至五倍。一旦發生意外，將更驚人。

核一廠已進入實質除役狀態，且已拆除核安關鍵設備，發電重要設備也近十年未維護；核二廠兩部機組，燃料池已放滿用過燃料棒，乾貯設施尚未興建，以致現有反應爐內的用過核燃料棒無法移出更換新燃料以運轉。這兩座電廠要蓋好需要的乾式貯存設施，還要完備並維護相關已經拆除的設備，如果能在二○三○年開始延役使用，都算快的了。

核三廠一號機七月廿七日執照屆滿，二號機明年五月中屆滿。期滿不停機直接延役，可行嗎？

台電曾在二○一四年提到，核三廠若要延役，要更動蒸汽產生器，提高未來營運效率，要花約一五○億。十年前覺得核三廠得更換機器才能延役，十年後就不用了嗎？國際上蒸汽產生器組裝約需五年，即使現在下單，得標廠商開始生產組裝，再運送到台灣安裝測試，能在二○三○年底前完工，啟用，可算是神級效率了！

如果蓋新的核電廠呢？童子賢主張核電佔比要到卅％。以現在核三廠兩個反應爐佔總發電五％，要達到卅％的發電佔比，至少要多五倍的核三廠，亦即要五座新的核電廠（共十個反應爐）。要不要做個民調，看看有哪些縣市願意蓋新核電廠？而且，全球現有五十八座興建中的核電廠，都至少蓋超過六年還沒完工，台灣就算現在立即興建新廠，到二○三○年能有幾座完工？更不要提小核電（SMR），根據國際學術機構或能源顧問公司的評估，如果真可行，也是二○三○～二○四○之後的事了。

寄望核電來解台灣二○三○甚至二○五○的減碳困境，夢幻且危險。因應氣候變遷不是只有能源政策，自然環境已經改變，是我們必須面對的現實，減少碳排的政策與適應環境的措施必須同時並進。以核電當氣候解方，實在不足取！

（作者為媽媽氣候行動聯盟秘書長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法