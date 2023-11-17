自由廣場》無辜孩童的聲音：世界兒童日行動呼籲

◎ 游瑪雅（Maya Yaron）

十一月廿日，全球慶祝世界兒童日。這一天是為了提高全世界對兒童的關注並改善兒童福祉。自聯合國大會通過《兒童權利宣言》（一九五九年）以來，人們就慶祝這一天。這也是聯合國大會通過《兒童權利公約》（一九八九年）的日期。

今年的世界兒童日，作為一個母親、一個女人和這個世界上的一個人，我寫下這些話。我有兩個兒子，這個週末，我和小兒子一起做作業，這是再正常不過的生活，但我不斷想起以色列的其他母親，這些母親不知道孩子在加薩的哪裡，吃了早餐嗎？睡了嗎？冷嗎？身體還好嗎？如果沒有，假如他們受傷了──有沒有得到照顧？害怕時，誰會在晚上擁抱他們？

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花一分鐘想想那些孩子！超過卅五個孩子！他們被哈瑪斯扣為人質已經四十五天了，我看著自己的孩子，淚流滿面。在世界兒童日，我們必須為以哈戰爭中受害的兒童大聲疾呼。這些孩童和嬰兒，最小的只有九個月大，他們從家中、從床上被抓走，落入邪惡危險的恐怖組織手裡。請看著你的孩子，想想──這種事若發生在自己身上該怎麼辦？

今天是我們所有人──母親和父親、教師、護士和醫生、政府官員和民間社會運動家、宗教領袖和社區長輩、企業家和媒體專業人士、年輕人和孩童──大聲疾呼並譴責哈瑪斯的暴行的時候！根據《日內瓦公約》，劫持平民是戰爭罪，劫持兒童和嬰兒是超乎人類想像的暴行。

身為人類、做為父母，無論是以色列人、台灣人或巴勒斯坦人，都有明確的使命：我們希望被綁架的孩子活著回家！我們希望巴勒斯坦的兒童有一個遠離哈瑪斯恐怖組織的安全庇護所。讓我更明確一點：任何孩子都不該成為戰爭中討價還價的籌碼！釋放被綁架兒童的呼籲，既不是支持以色列的呼籲，也不是政治性的呼籲：這是人道主義呼籲，應該深植在所有人心中！

在我寫稿時，看到這則新聞：十月七日被綁架的一位婦女，在囚禁中生下孩子。但我們沒有這位母親或嬰兒健康狀況的消息，因為哈瑪斯綁架人質被後就不准國際紅十字會接觸人質。我無法用語言描述這位母親和新生嬰兒會經歷什麼樣的悲劇，他們展開新生命的所在，卻是哈瑪斯恐怖分子歡慶以色列人之死的處所。我不斷問自己──此刻誰在照顧媽媽和寶寶？誰為他們提供醫療服務？媽媽吃得夠足以餵奶嗎？面對這些無辜人類的苦難，世界怎能保持沉默？

我堅信，讀到此文的每位台灣人──作為亞洲民主國家先鋒之一，開放和尊重人權的自由燈塔，在表達這一問題上都可以發揮重要作用，大聲說出來吧！在世界兒童日，您的聲音比以往任何時刻都更加重要。我請求所有人為在戰爭中受苦的兒童祈禱光明的未來，呼籲哈瑪斯立即釋放被綁架的兒童，並記住，我們最重要角色是作兒童的榜樣，用寬容、愛和同理心的價值觀來培養下一代。

（作者是以色列駐台代表）

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