晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》無辜孩童的聲音：世界兒童日行動呼籲

2023/11/17 05:30

◎ 游瑪雅（Maya Yaron）

十一月廿日，全球慶祝世界兒童日。這一天是為了提高全世界對兒童的關注並改善兒童福祉。自聯合國大會通過《兒童權利宣言》（一九五九年）以來，人們就慶祝這一天。這也是聯合國大會通過《兒童權利公約》（一九八九年）的日期。

今年的世界兒童日，作為一個母親、一個女人和這個世界上的一個人，我寫下這些話。我有兩個兒子，這個週末，我和小兒子一起做作業，這是再正常不過的生活，但我不斷想起以色列的其他母親，這些母親不知道孩子在加薩的哪裡，吃了早餐嗎？睡了嗎？冷嗎？身體還好嗎？如果沒有，假如他們受傷了──有沒有得到照顧？害怕時，誰會在晚上擁抱他們？

花一分鐘想想那些孩子！超過卅五個孩子！他們被哈瑪斯扣為人質已經四十五天了，我看著自己的孩子，淚流滿面。在世界兒童日，我們必須為以哈戰爭中受害的兒童大聲疾呼。這些孩童和嬰兒，最小的只有九個月大，他們從家中、從床上被抓走，落入邪惡危險的恐怖組織手裡。請看著你的孩子，想想──這種事若發生在自己身上該怎麼辦？

今天是我們所有人──母親和父親、教師、護士和醫生、政府官員和民間社會運動家、宗教領袖和社區長輩、企業家和媒體專業人士、年輕人和孩童──大聲疾呼並譴責哈瑪斯的暴行的時候！根據《日內瓦公約》，劫持平民是戰爭罪，劫持兒童和嬰兒是超乎人類想像的暴行。

身為人類、做為父母，無論是以色列人、台灣人或巴勒斯坦人，都有明確的使命：我們希望被綁架的孩子活著回家！我們希望巴勒斯坦的兒童有一個遠離哈瑪斯恐怖組織的安全庇護所。讓我更明確一點：任何孩子都不該成為戰爭中討價還價的籌碼！釋放被綁架兒童的呼籲，既不是支持以色列的呼籲，也不是政治性的呼籲：這是人道主義呼籲，應該深植在所有人心中！

在我寫稿時，看到這則新聞：十月七日被綁架的一位婦女，在囚禁中生下孩子。但我們沒有這位母親或嬰兒健康狀況的消息，因為哈瑪斯綁架人質被後就不准國際紅十字會接觸人質。我無法用語言描述這位母親和新生嬰兒會經歷什麼樣的悲劇，他們展開新生命的所在，卻是哈瑪斯恐怖分子歡慶以色列人之死的處所。我不斷問自己──此刻誰在照顧媽媽和寶寶？誰為他們提供醫療服務？媽媽吃得夠足以餵奶嗎？面對這些無辜人類的苦難，世界怎能保持沉默？

我堅信，讀到此文的每位台灣人──作為亞洲民主國家先鋒之一，開放和尊重人權的自由燈塔，在表達這一問題上都可以發揮重要作用，大聲說出來吧！在世界兒童日，您的聲音比以往任何時刻都更加重要。我請求所有人為在戰爭中受苦的兒童祈禱光明的未來，呼籲哈瑪斯立即釋放被綁架的兒童，並記住，我們最重要角色是作兒童的榜樣，用寬容、愛和同理心的價值觀來培養下一代。

（作者是以色列駐台代表）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書