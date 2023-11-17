自由廣場》藍白聯合政府牴觸憲法

◎ 黃帝穎

馬英九與朱立倫、侯友宜、柯文哲共同簽署「藍白合聲明」，除了民調共識外，更具體聲明「未來組成聯合政府，除國防、外交、兩岸由總統決定，其餘部會原則上依各黨派立委席次分配」，但此藍白聯合政府牴觸現行憲法，藍白就算當選總統也難遵守、兌現！

暫且不論藍白合背後的中國介選問題，究竟什麼壓力讓柯文哲坦承他「一人推翻民眾黨集體決策」，更接受「密室政治」而違反柯高喊的公開透明等種種異常，僅論藍白「聯合政府」，已牴觸中華民國憲法「責任政治」與「行政一體」憲政原則！

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大法官釋字第六一三號解釋理由書揭示「蓋行政必須有整體之考量，無論如何分工，最終仍須歸屬最高行政首長統籌指揮監督，方能促進合作，提昇效能，並使具有一體性之國家有效運作，此即所謂行政一體原則。憲法第五十三條明定行政院為國家最高行政機關，其目的在於維護行政一體，使所有國家之行政事務，除憲法別有規定外，均納入以行政院為金字塔頂端之層級式行政體制掌理，經由層級節制，最終並均歸由位階最高之行政院之指揮監督。民主政治以責任政治為重要內涵，現代法治國家組織政府，推行政務，應直接或間接對人民負責…是憲法第五十三條所揭示之行政一體，其意旨亦在使所有行政院掌理之行政事務，因接受行政院院長之指揮監督，而得經由行政院對立法院負責之途徑，落實對人民負責之憲法要求。」。

但藍白「聯合政府」將部會由立院各黨席次分配，使得行政院長無從任免部會首長以貫徹「行政一體」，行政院長更無法為不同黨分派的首長負「政治責任」，牴觸憲法五十三條及大法官釋字第六一三號解釋意旨。

更嚴重的是，憲法增修條文第三條白紙黑字「行政院院長由總統任命之」，但藍白「聯合政府」卻聲稱「國防、外交、兩岸由總統決定」，掏空總統任命行政院長的憲法權責，更將行政院長貫徹「行政一體」及「責任政治」的憲法原則徹底背棄。

藍白合是否因中國介選而「政治分贓」是一回事，但藍白「聯合政府」背棄中華民國憲法，萬一當選總統後的「毀憲亂政」，將是更嚴重的民主危機！

（作者是律師）

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