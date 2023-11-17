自由廣場》柯文哲還有「冰的」餘地？

◎ 莊勝榮

在國民黨三打一之下，柯文哲簽下藍白兩黨協商共識，最重要的且最要命的第二點，由民調統計專家檢視評估十一月七日至十一月十七日社會各界公布的民調結果，及國民黨、民眾黨各提供一份內參民調的結果。第三點：雙方同意，若超過統計誤差，由勝者得一點，若在統計誤差範圍內，由侯柯配得一點。

從共識內容來看，用膝蓋想就知道，柯文哲已經敗下陣了。美國AIT關心政情的高手就知道其中有鬼，合理懷疑柯文哲是否遭中共脅迫或對方秀出什麼黑資料，柯才會就範，AIT當然要請問柯，何只AIT關心，二三○○萬人更關心，但答案在迷霧中。

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從柯文哲心情低沈、發言人哭泣、民眾黨籠罩在不安的低迷氣氛，可見劇情不單純，否則號稱IQ157的柯文哲，怎會簽下不平等條約？大家不禁問，柯文哲及民眾黨還有救嗎？相信九成九搖頭。但依民法第九十二條被詐欺或脅迫所做的意思表示，即簽署之政黨協商共識可以撤銷，在法律上有正當性及合法性。

侯友宜在第二任新北市長任期，做不到五個月，跑去選總統，將來柯文哲若不遵守協商，侯如何罵柯背信毀約？況且兩黨協商時，民眾黨只有柯文哲一人，國民黨有馬英九、朱立倫、侯友宜三人，三打一，欠缺對等性、公平性。這樣的共識，柯文哲若不認帳，也符合翻臉有理之社會認知。

中國國民黨與中國共產黨，在聯俄容共下是同黨同株，黃埔軍校是國、共的學生在接受訓練，周恩來掌管政戰部，蔣介石只是空殼校長。因此，柯和與中共相同背景的中國國民黨談判，上桌就輸了。蔣經國曾說，上了中共談判桌就輸了，所以才堅持「不接觸不談判不妥協」。柯文哲可以主張在談判桌被騙為理由，撤銷協商之意思表示。否則，照這劇本走，二○二四年不管誰贏得政權，民眾黨及柯文哲將走入歷史。至於分配部長席次，這麻煩更大，因有對價關係之合作屬「搓圓仔湯」的共犯，總統選罷法第八十四條規定處三年以上有期徒刑，四個人參與，誰敢說實話？

（作者是律師）

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