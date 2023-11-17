自由廣場》聯合政府 拼裝車的零組件磨合

◎ 陳文卿

即將到來的大選，台灣人民將自主選出總統及立法委員。大家最關心的當然是誰會是下一任的總統，但嚴格來說，我們不是僅選出總統、副總統而已，而是選出一個將帶領台灣走四年的執政團隊。

歹戲拖棚的「藍白合」，在馬英九的見證下達成協議，將依據民調結果決定是「柯侯配」還是「侯柯配」，打算在勝選後組成聯合政府，對此結果是頗讓人擔心的。因為聯合政府是台灣未曾有的經驗，正副總統分屬不同的政黨，而各部會首長也由不同政黨分別選任，到底要聽命於誰？這樣的雙頭馬車，完全模糊掉責任政治的分野。

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陳水扁當第一任總統時，也想嘗試推動聯合政府，找了國民黨籍的唐飛當行政院長、郝龍斌當環保署長。但唐、郝都是以個人身分入閣，而非由國民黨推薦派任。但即令如此，也當不了多久就離開了。因此，聯合政府終歸只是一種不切實際的想法。

即使是同一政黨，內部都有不同的派系，很多問題也常常意見不一致而發生爭執。但因屬同一政黨，上面還有黨主席可作裁決。而如果兩位不同政黨的閣員間發生衝突，要聽哪個黨主席的？即使總統也不能拍板，因為閣員之權力來源非來自不同政黨的閣揆或總統。如此一來，豈非天下大亂？最經典的是，柯文哲上電視時自爆，如果侯柯配當選後，未來將會「全力監督他」。這個「他」指的是國民黨，當然也是指侯友宜。等於是副總統監督總統，更是創造憲政奇蹟。

民進黨總統參選人賴清德曾說，這次的選舉是「民主與專制的選擇」，其意是指若選出倒向中國的政黨，就是選擇專制，絕非台灣人所希望的。而未來如果真是「藍白合」的正副總統候選人與綠營競爭，則選民面臨的將是，正規車隊與拼裝車隊的抉擇。聰明的台灣人將很清楚如何作出明智的抉擇。

（作者從事環保服務業）

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