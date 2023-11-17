晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》聯合政府 拼裝車的零組件磨合

2023/11/17 05:30

◎ 陳文卿

即將到來的大選，台灣人民將自主選出總統及立法委員。大家最關心的當然是誰會是下一任的總統，但嚴格來說，我們不是僅選出總統、副總統而已，而是選出一個將帶領台灣走四年的執政團隊。

歹戲拖棚的「藍白合」，在馬英九的見證下達成協議，將依據民調結果決定是「柯侯配」還是「侯柯配」，打算在勝選後組成聯合政府，對此結果是頗讓人擔心的。因為聯合政府是台灣未曾有的經驗，正副總統分屬不同的政黨，而各部會首長也由不同政黨分別選任，到底要聽命於誰？這樣的雙頭馬車，完全模糊掉責任政治的分野。

陳水扁當第一任總統時，也想嘗試推動聯合政府，找了國民黨籍的唐飛當行政院長、郝龍斌當環保署長。但唐、郝都是以個人身分入閣，而非由國民黨推薦派任。但即令如此，也當不了多久就離開了。因此，聯合政府終歸只是一種不切實際的想法。

即使是同一政黨，內部都有不同的派系，很多問題也常常意見不一致而發生爭執。但因屬同一政黨，上面還有黨主席可作裁決。而如果兩位不同政黨的閣員間發生衝突，要聽哪個黨主席的？即使總統也不能拍板，因為閣員之權力來源非來自不同政黨的閣揆或總統。如此一來，豈非天下大亂？最經典的是，柯文哲上電視時自爆，如果侯柯配當選後，未來將會「全力監督他」。這個「他」指的是國民黨，當然也是指侯友宜。等於是副總統監督總統，更是創造憲政奇蹟。

民進黨總統參選人賴清德曾說，這次的選舉是「民主與專制的選擇」，其意是指若選出倒向中國的政黨，就是選擇專制，絕非台灣人所希望的。而未來如果真是「藍白合」的正副總統候選人與綠營競爭，則選民面臨的將是，正規車隊與拼裝車隊的抉擇。聰明的台灣人將很清楚如何作出明智的抉擇。

（作者從事環保服務業）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書