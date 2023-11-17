社論》這場選舉是反中共介選之爭

台灣總統及立委選舉將在下週受理參選人的正式登記，藍、白陣營是否確立合作，誰正誰副，將依據明天公布的民調檢視結果，對外揭曉。「藍白合」幾個月來難以喬定，遭譏為「藍白拖」。卻能在最後登記前幾天，由親中政治形象鮮明的前總統馬英九「見證」下，迅速達成協商共識，包括兩黨共同組成競選委員會，全力輔選總統副總統候選人。過程峰迴路轉，外界也懷疑有外部勢力介選的不尋常軌跡。尤其，促成藍白合堪稱「居功厥偉」的馬英九，有如政治續命，將對藍白陣營持續產生影響，這將是北京最希望政治劇本。「九二共識」再加上「兩岸一家親」，用一中框住台灣，把我們倒退回親中之路。

藍白合作的幕後，看到中共的鮮明角色。綠營抨擊，馬英九基金會執行長蕭旭岑赴中國參與論壇回台後，即代表馬英九發聲，對藍白合拋出全民調，促瀕臨分道揚鑣的雙方，重啟協商。時間的高度關聯，被質疑根本是「中國指令到，馬辦馬上辦」。雖說馬派出的幕僚是以文教交流名義前往北京，但外界仍認為無法排除另有政治要務。另外，與民眾黨總統參選人柯文哲關係密切，足以代表柯的某位民眾黨立委參選人，經常受邀赴中參加兩岸論壇，也被質疑與中共黨政人士頻密接觸。

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外界對藍白合有諸多疑問。首先，何以馬英九能召喚藍、白陣營協商？柯文哲曾批評「馬是魔戒裡的咕嚕」，譏馬對國民黨黨產的貪婪。現只因馬英九支持全民調，柯自覺有勝算才回談判桌？倘若如此，柯是否也出於對權力貪欲，還是有其他不為人道之由。再者，各派民調專家檢視，馬英九為何佔三分之一的分量？如國民黨總統參選人侯友宜、柯文哲各自提出民調得分相若，那馬英九方面豈不成了最關鍵一方，觀局者搖身變為造王者，是誰給馬這介入能耐？甚至，據雙方的合作協議，「若在統計誤差範圍內，由『侯柯配』得一點」。柯大方讓分，這番豪賭，似乎也讓外界嗅到藍白合若能成形，可能的組合方向。這難怪柯文哲事後坦言「心情很不好」、「被突襲了」，民眾黨上下則氣氛低迷。押注全黨籌碼，卻換取柯文哲一人有限角色，這政治交易是否划算？不可一世如柯文哲，這兩天表現不復以往，藍白合被問到情急，甚至脫口說「我會全力監督侯友宜」等笑話。這讓支持者詫異與失望，原寄望藍綠之外拓展的第三勢力，讓台灣民主能更加多元，柯一人卻這麼快且輕易地妥協、退讓。

然而，對於國人而言，真正要思考的問題，不在藍白是否合作，而是這兩黨為何要合作，以及對台灣的民主深化乃至國家發展的影響為何。綜觀合作協議，最具體的共同政策僅「必須成立聯合政府」，說穿了，這只是對未來一旦掌權，彼此如何分配權力的安排，而非說明兩黨有哪些共同推進的理念或主張。其實，除了打敗民進黨，兩黨最接近，應是自豪與中共有著接觸渠道的「通關密語」或「政治基礎」。不過，揭開話語迷障，無論「九二共識」或「兩岸一家親」，都必須服膺於中共設定的一中框架。所以，縱然馬英九是柯文哲所說的「咕嚕」，但情勢突然演變，也讓支持者不禁懷疑，是否「個人小一點、中共大一點」，柯最終還得在馬的「見證」，簽下被認為是不平等的協議。

藍白合可能成形，除了拉下民進黨，迎合與北京關係外，其實很難找出還有那些一致性。因此，即便選前合作，也不代表選後合作的必然，更遑論聯合政府能否真正落實。台灣的大選情勢，最後階段出現變化，包括鴻海創辦人郭台銘原被認為是可能的第四組總統參選人，但中共出手威嚇，參選動作已消沉。

另外，中國國台辦前天讚譽藍白合，是「和平」的主流民意，對民進黨總統參選人賴清德將宣布的正副總統組合，怒嗆是「雙獨組合」與「獨上加獨」。惡鄰政權在旁對台灣的民主選舉說三道四，就是介選，遑論其運用各種或明或暗手段，操弄我們的選舉。中共的肆無忌憚，台灣若干政治人物甘為傳達旨意，充當政治代理人，這正告訴國人，這場大選，已經不僅藍白是否合作，以及與綠營的選舉競爭關係。更大層面，在於正升高為一場對中共介選與反介選之爭，中共屬意的正副總統組合，選民是否能夠突破各種政治障眼術，做出理性的抉擇，將攸關民主前景。

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