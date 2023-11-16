自由廣場》台灣大選有一隻看得見的手

◎ 莊勝榮

國民黨跟民眾黨又要協商如何配，到底誰正誰副，互不相讓。因大家都是政治精算師，副總統只是備位。總統過世或重大疾病辭職，副總統才能登基掌控權力，平時無聲也無權。柯文哲堅持全民調，沒有政黨民調，國民黨則主張選民民調六成，政黨民調四成。

先看看美國共和黨初選辯論，雖然高傲如公雞的川普拒絕辯論，避免成為眾矢之的，這是選戰策略。其他五位候選人最近參與辯論，包括佛州州長迪尚特，參議員史考特，紐澤西州州長克里斯蒂，前駐聯合國大使海利及企業家拉馬斯瓦米，個個有來頭，但個個無把握。他們對中國態度一致抗中，雖辯論中迸出火花紛紛指摘對手過去親中黑暗史，但浪子回頭金不換，如今全部抗中，值得台灣總統候選人借鏡。

請繼續往下閱讀...

台灣目前會去登記的候選人賴清德，其他可能登記的潛在候選人包括侯友宜、柯文哲、郭台銘，應該去看十一月九日那場美國共和黨的初選辯論，以明瞭我們的美國盟友現在如何抗中，抗中相對而言就是保台。我們不必跟中國十四億人為敵，走的是反共護台路線，反對的是中國共產黨一千萬人主政下，霸凌台灣及將十四億中國人民的生活置於貧窮及眾多失業中。

台灣的總統候選人，有政黨擺明親共投共，也有擺明反共，有人當市長時直接講，中國那邊要他選，自由時報六月廿二日已有報導，大家可以上網查。有人要跳出來連署，卻遭中共恐嚇查稅。還有馬英九是卸任總統，在國民黨無一官半職，卻可以指三道四，不知道是在幫誰？又要見證什麼？怪不得國民黨要角跳出來提醒馬，不在其位不謀其政。

台灣的總統大選攸關國人存亡及國家興亡，而不只是政治權力這麼世俗，不能等閒視之，因為背後有一支看得見的手：中共在興風作浪，在操控選舉，包括指定候選人，放假消息假民調，製造認知戰及分化挑撥，加上買票詭計。這次選戰至今，藍白是否合歹戲拖棚變，不見真正牛肉。美國抗中也算是重大的牛肉，台灣則是「反共還在討論中，吵吵鬧鬧敲喪鐘，選民睜眼觀望中，盡在中共玩弄中。」不知選民是否清醒中？

（作者是律師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法