自由廣場》一場青年座談 看盡柯文哲的傲慢

◎ 賴彥丞

「二○二四總統大選青年面試官」活動在十一月十五日下午台北晶華酒店邀請總統參選人與年輕人座談，賴清德與柯文哲的差別表現可說完美詮釋何謂「沒有比較就沒有傷害」，柯主席的離譜舉止令人咋舌，吾人與會其中從未看過如此不尊重人的糟糕講者。

一、遲到入場還頻接電話，毫不尊重青年聽眾：準時到場是一個演講者該有的基本禮儀，結果柯文哲遲到五分鐘才入場，放任台下的一眾青年乾等不耐，然後上台時對於自身疏失也不道歉，而演講途中還幾次讓手機發出響聲並接起電話，試問好好專心演講而把手機關靜音很難嗎？這樣的柯主席到底是有多不尊重整場座談？

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現場許多青年學生包含從外縣市特地前來的，筆者在入場時間前半小時就已在門口提前等候，更有遠從離島的高中生前來參與，展現青年參與公共事務的熱情，亦發揮準時與會的公民水準。

遺憾的是，早上忙著上演「藍白合」大戲的柯文哲唯我獨尊的差勁素質，造成主辦單位的困擾與浪費聽眾的寶貴時間，導致整場活動往後延誤，寫下座談會中最不光彩的一頁。

二、頻喊「我可以下班了吧？」，不耐煩神情令人厭惡：柯文哲遲到在先，竟然還在演講談中頻頻詢問「可否下班」而急著示意想趕快離場，甚至被主持人提醒還有其他問題需回答，這樣對整場青年座談漫不經心的惡劣態度，儼然視活動本身為純粹「過場」而只圖蒙混過關，是嫌青年票太多了嗎？

三、頻喊「外勞」，歧視言論不意外：柯文哲只要一開口，總會出現各種類型的歧視言論，他在座談會中數次提到「外勞」，但是該用語在當今社會早已因長期遭到標籤化及污名化並帶有歧視性意涵，而被較具友善性詞彙「移工」所取而代之。

柯文哲演講時表明自己「心情不好」，但他的傲慢劣跡才是讓人無法接受—就算不滿意藍白合，也不該將意氣用事而將個人情緒發洩在青年座談來傷害年輕人。

（作者是陽明交通大學碩士生）

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