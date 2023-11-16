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自由廣場》親中勢力正在集結

2023/11/16 05:30

◎ 吳哲文

相爭不下的藍白合，在馬英九強勢介入下，竟然快速整合，近日更傳出「馬辦週邊人士在十一月初面會中國國台辦主任」，令人合理懷疑「藍白合在下禮拜總統候選人登記前大趕進度，是否有中國當局透過馬英九與其週邊相關人士下指導棋的因素」，更標誌中國當局介入台灣本次大選，已進入新的階段。

以目前藍白兩黨的規劃來看，柯文哲師心自用、未博假博又喜歡大放厥詞的發言風格，無論柯是正是副，未來五十幾天與中國國民黨之間仍有得磨合，加上「柯文哲核心支持層能否接受侯柯配仍是未知數」等因素，侯柯的整合，最後的投票，很可能不是「一加一等於（或大於）二」這麼簡單，台灣人不須對局勢完全悲觀。

衡諸中國當前經濟局勢的險峻程度，迫切需要外資及資源輸血來挽救危局，合理預期，未來五十幾天習政權必然動用一切手段、最大程度動員在台灣的各路扈從勢力，製造大量謊言與雜訊，以鼓盪出台灣人對於和戰的恐懼，誤導出「中國才是台灣的機會與活路」，使台灣人神智遭蒙蔽、做出錯誤判斷選擇，為中國在台灣扶植親中傀儡政權而服務。

親中傀儡政權一旦上位，光是「服貿重啟談判」，就會犧牲台灣的產業與就業市場，屆時台灣不僅將被西方各國在科技等產業全面疏遠，並將被中國經濟惡化所拖累，淪為中國紓解其失業壓力的滯洪池，負有各種滲透浸潤任務的中國間諜，將堂而皇之長驅直入，台灣安全將陷於危地。

中國正集結在台各路協力者，意圖遂行「二○二四無痛實質控制台灣」的目標，值此時刻，台灣人不必過分悲觀，更應放下過去的恩恩怨怨、團結起來，支持民進黨與其正式提名的總統候選人賴清德，維持現有雖不完美、但遠優於共產的生活方式與制度，為守住台灣這一局而戰，只有守住二○二四年這局，台灣才有未來可言！

（作者是新北市民，從事服務業、兼業作家）

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