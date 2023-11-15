自由廣場》中國的選擇

◎ 林志翰

台灣年輕人一定很難想像，太陽花學運戰將黃國昌，竟與「指花為蕉」的邱毅會同時成為柯文哲的政治盟友。令人好奇的是，據傳柯文哲為太陽花學運一事向蔡正元道歉，那麼，被柯文哲欽點為不分區立委的黃國昌是否也會跟著向邱毅道歉？難道太陽花當真是香蕉假扮的。

2014年競選台北市長時連勝文屢遭網軍以數十組帳號、上百篇文章攻訐，如今竟在「藍白合」最關鍵時刻發聲雙方一定要合作。連勝文曾多次說過，他在電視上看到柯文哲一定會轉台，認為郭台銘竟然輕易陷入柯文哲的陷阱，令他難以置信，更以「沒有聽說黃鼠狼給老虎拜年」來揶揄柯文哲。如今，連勝文也準備成為「藍白合」的重要推手，柯文哲會為過去他嘲諷連勝文「神豬」的事道歉嗎？

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台灣人民很難想像，多次被柯文哲辱罵為「國家亂源」、「以後不想跟他一樣爛」、「他清廉個屁守法個屁」的馬英九竟然力挺全民調決定藍白合、誰贏誰當總統。愛記仇、自我感覺良好的馬英九如今竟能放下一切，力挺柯文哲「全民調」，柯文哲見到馬英九，應該也會為過去辱罵馬英九道歉吧！

這些人站在柯文哲身邊，絕非是因柯「德高望重」、「能力出眾」，這些人的共同特徵都與紅色中國有密切關係，寧願背棄國民黨提名的總統侯選人侯友宜，也要呼應柯文哲「全民調」，合理懷疑，中國的選擇就是柯文哲，許多跡證顯示，中國出手介入在野黨總統候選人整合，斧鑿之痕，斑斑可考。

（作者是國中老師）

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