自由廣場》﹙鏗鏘集﹚把國家交給他？

◎ 李敏勇

有位總統競逐者提「把國家還給你」的口號，乍看很動人。這樣的口號放在一九九六年總統開放直選，或許有意義。現在呢？說得好聽，那個政客其實是要人民「把國家交給我」。一群各懐總統夢的人，還荒謬抄襲二十世紀末，杭亭頓論及一九七○年代以降，包括台灣在內，世界許多國家的第三波民主化，不是已經把國家交給人民了嗎？現在卻說台灣要第三波民主革命，是想破壞台灣民主化的成果吧，倒錯的歷史荒謬莫過於此！

語言，就是這麼奇妙！表面看是一回事，細想後又另一回事。「這一千元給你」，只要不是偽鈔，拿到手就是一千元。但語言並不盡是，「把國家還給你」說得好聽，但真正的實踐呢？特別是政治話語。對於「不盡對語言負起責任的人」，只是一句空話！

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說一句「我愛你」和一百句「我愛你」，對並不真正想實踐或無法實踐的人來說，並未�擔任何成本。政客揮霍美麗的口號，因為語言無須付出成本。

戰後，台灣長期戒嚴統治，蔣氏父子以「反共」維繫以蔣家為領導人的專制政權，以「動員勘亂臨時條款」凍結憲法，蔣介石連任總統當到死。若說政治責任，中華民國亡於中國共產黨應該罪無可赦，蔣卻成了無可取代的領袖 ，現在的「戰鬪藍」曾是仰仗鼻息的藍衞兵。每一年的國慶，從前「反攻大陸」、「解救同胞」的閱兵口號喧天價響。 自由、民主掛牌在嘴邊。其實，多少人在綠島的監牢哭泣。

「把國家交給我」就是戒嚴統治時期，蔣氏父子掌控政權的權力邏輯，「為了反攻大陸」。後來，改為「三民主義統一中國」。後來呢？老蔣在慈湖；小蔣在頭寮。一干中國國民黨黨政軍，表面行禮如儀，卻去「朝共」了。馬英九猶念念不忘並無一中可表的「九二共識」，動不動就向亡其國的中國共產黨拋媚眼，以蹧踏「中華民國台灣」為己任，忘了若無台灣，「中華民國」早就呼應南京的碑銘，躺在那裡了。

台灣在戒嚴長期化時代，國家就是中國國民黨黨國，民主化是台灣人民流汗流淚流血爭取來的。中國國民黨的統治謊言「反共」、「反攻」、「光復大陸」、「統一中國」，早已丟進歷史的垃圾桶裡。如今只為復辟政權，不斷創造新謊言 「九二共識」、「一國兩制」。不肯服膺「中華民國台灣」，卻奔赴亡其國的「中華人民共和國」，向不民主不自由的中共搖頭擺尾。

台灣的民主化，不是早已把國家交給人民了？是誰在破壞台灣的民主化？不就是一丘之貉的國共？趁火打劫的投機政客趁亂作勢的「把國家還給你」，實則玩弄「把國家交給我」的迷惑之言。聽其言觀其行，白白布染了各種顏色已極盡政治污穢。「把國家還給你」這種糖衣毒藥，能信嗎？

（作者是詩人）

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