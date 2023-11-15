晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》集中力量，讓賴清德過半當選

2023/11/15 05:30

◎ 林進嘉

身為中產階級，實在很不願意台灣持續陷入藍綠對決，更不想每次選舉都變成意識形態對抗。我們期待台灣成為一個正常的民主國家，不管那個政黨執政，都有忠誠反對黨給予執政黨嚴格的監督，政黨輪替成為常態。

但是，就在「藍白合」即將破局之際，上週五馬英九突然透過幕僚提出支持柯文哲的「全民調」，隨後，韓國瑜馬上附和贊成，特定媒體隨後大聲力挺，彷彿暗地捅了朱立倫與侯友宜一刀。馬英九和柯文哲一直沒有交集，韓國瑜過去雖跟柯有交情、但近日也算賣力在輔選侯，為什麼在一夕之間，馬、韓、特定媒體、柯會集結在一起？加上態度向來屬統派的蔡正元、邱毅早已表態支持柯文哲，柯文哲意欲提名爭議頗高的徐春鶯入不分區立委名單，這種種跡象令人不得不懷疑：背後是中共力量介入！

個人真的很不願意做這樣懷疑與揣測，更不想隨意「抹紅」任何人。但，情勢的演變，確實令人不安。

2014年，我跟很多朋友一樣，支持柯文哲打敗國民黨的連勝文，為台灣政治添上新氣象，也希望在長期藍綠對抗下，出現一些轉變的契機。沒想到，九年過去了，台灣不再只是藍綠對抗，而是面對中國勢力的無孔不入。這股中國勢力，不再是習近平出面喊「一國兩制」，而是透過各種途徑，集結反對台灣本土的政黨和個人，強逼苟合，意圖藉由選舉，化獨速統。

我相信，台灣大多數民眾，不論政黨傾向如何，絕對不願意被中國統一，也不希望繼續被中國武力威脅，都希望台灣永保和平、民主、繁榮。那這次選舉，不管藍白合不合，不論中國介選力量有多大，我們都應該集中力量，讓賴清德過半當選。

（作者是精神科醫師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書