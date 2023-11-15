自由廣場》集中力量，讓賴清德過半當選

◎ 林進嘉

身為中產階級，實在很不願意台灣持續陷入藍綠對決，更不想每次選舉都變成意識形態對抗。我們期待台灣成為一個正常的民主國家，不管那個政黨執政，都有忠誠反對黨給予執政黨嚴格的監督，政黨輪替成為常態。

但是，就在「藍白合」即將破局之際，上週五馬英九突然透過幕僚提出支持柯文哲的「全民調」，隨後，韓國瑜馬上附和贊成，特定媒體隨後大聲力挺，彷彿暗地捅了朱立倫與侯友宜一刀。馬英九和柯文哲一直沒有交集，韓國瑜過去雖跟柯有交情、但近日也算賣力在輔選侯，為什麼在一夕之間，馬、韓、特定媒體、柯會集結在一起？加上態度向來屬統派的蔡正元、邱毅早已表態支持柯文哲，柯文哲意欲提名爭議頗高的徐春鶯入不分區立委名單，這種種跡象令人不得不懷疑：背後是中共力量介入！

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個人真的很不願意做這樣懷疑與揣測，更不想隨意「抹紅」任何人。但，情勢的演變，確實令人不安。

2014年，我跟很多朋友一樣，支持柯文哲打敗國民黨的連勝文，為台灣政治添上新氣象，也希望在長期藍綠對抗下，出現一些轉變的契機。沒想到，九年過去了，台灣不再只是藍綠對抗，而是面對中國勢力的無孔不入。這股中國勢力，不再是習近平出面喊「一國兩制」，而是透過各種途徑，集結反對台灣本土的政黨和個人，強逼苟合，意圖藉由選舉，化獨速統。

我相信，台灣大多數民眾，不論政黨傾向如何，絕對不願意被中國統一，也不希望繼續被中國武力威脅，都希望台灣永保和平、民主、繁榮。那這次選舉，不管藍白合不合，不論中國介選力量有多大，我們都應該集中力量，讓賴清德過半當選。

（作者是精神科醫師）

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