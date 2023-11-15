自由廣場》﹙林保華專欄﹚習拜會：中國的戰略詐欺

十一月十五日在舊金山舉行習拜會，拜登比習近平熱心，已經敦促多時，內心竊喜的卻是習近平，因為真正不希望中美脫鉤的是習近平，而且要恢復到以往關係，即使不是戰略夥伴關係，也不是戰略競爭關係，叫做戰略合作，是雙贏的關係。所謂「雙贏」是假的，實際上是美國被中國詐騙、偷盜智財產權，使中國慢慢趕超美國。

自共和黨的川普時代開始，美中關係就開始逆轉，民主黨的拜登繼續，如今甚至連中國送給美國的熊貓，都已被全數遣返，擁抱熊貓時代宣告結束。

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這次會晤雖是美國主動，卻是「習」拜會，而非拜登去北京「拜習」會，美國有主場優勢，習近平難以天朝自居搞小動作，像以前在杭州玩弄歐巴馬那樣。而香港特首李家超因被美國制裁而無法進入美國，改由財政司陳茂波代行出席APEC，加上習近平本來要在舊金山先與美國商界舉行宴會後再和拜登會談，藉此「以商圍政」，卻被美國拒絕，堅持必須先「習拜」，給習近平下了馬威，削弱其統戰氣勢。

中國為這次沿用老招又來「送禮」把戲，將對波音737 Max解除禁令、下訂單，另向美國購買超過三百萬噸黃豆，其實這是彼此互利，豈是送禮？中國買客機本來就是波音、空巴兩邊都買，黃豆也本就是中國的必需品，若想藉此換取美國的高科技，是不可能的，美國商務部長雷蒙多早多次聲言，凡事關國安的不會讓步。但拜登行事圓滑，下手還是留情，總是有寬限期。今年第三季中國進口的半導體生產設備年增93%，其中曝光機進口成長近四倍，而從荷蘭進口則膨脹逾六倍，相信大部分來自艾司摩爾。香港南華早報十一月九日已先行透露。輝達也要生產可給中國的晶片，康寧則要向中國出口鐳射技術，都是公開說的。

美中關係最敏感的議題仍是台灣，習近平要拜登「反對台獨」，但拜登絕對不會像馬英九國民黨奴才式跟著喊，反之拜登要求中國勿介入台灣選舉，習近平會如何回答？若否認介入，就說明台灣不是中國一部分；若理直氣壯說早就介入，拜登又會如何反應？

拜登最希望美中恢復軍事接觸以避免擦槍走火，但中國沒有國防部長，中央軍委主席適合暫代嗎？在這以前，習近平已派他兩代世交的親信、軍委副主席張又俠到莫斯科，穩住普廷的心：習拜會後，習近平不會變心。只要明白這一點，美中關係會不會有大進展？這只是習近平面對國內外困境的戰略詐欺，要為自己解困而已。

當年毛澤東會見尼克森的戰略轉變，因中國的城市居民原本多親美，再改為敵視蘇聯，所以不難；但如今的小粉紅有好多真的被灌輸反美而迷昏，習近平要如何解說他的戰略詐欺？

（作者是資深時事評論員）

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