自由廣場》《蒼鷺少年》與「下架民進黨」的心理學

◎ 陳俊光

在《蒼鷺與少年》中，牧真人最難能可貴的體悟是—世界（石塔）之所以不完美，並不因為「建材來自墓園的邪惡石頭」，而是因為「自己用石頭做了邪惡的事」。

嬰幼兒的心智未臻成熟，常會想像所有的不完美／邪惡都來自於他者、或說「將惡投射於他者身上」，藉以維持我（我群、如柯眾黨）的全好假象；而被投射惡意的他者也可能被影響（認同被投射的惡意），對投射者表現出惡意。這就是「投射性認同」。成人如果遭遇重大挫折、或面對自己未能理解的複雜現象（如社會政治），也會再度使用這原始的心理防衛機制，認為所有挫折／不完美都是他者所造成；自戀型人格尤其如此。

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世界不可能完美、人總有挫折，民進黨做為台灣近七年最顯而易見的大寫他者（L’ Autre，拉岡用以指稱建構秩序賦予意義的權威，但民進黨其實沒那麼大權力），難免被人們投射最大量的惡意。即使七年來台灣的防疫表現、經濟成長都是全球佼佼者，但拒絕深究真相也拒絕思考的民眾仍會認為，台灣不完美、我過得不夠好，都是因為民進黨不好。

在把一切挫折歸咎民進黨的同時，藍白政客（與其支持者）完全無視自己的惡意與責任，其心智甚至不如十三歲的牧真人，這也對台灣社會造成重大破壞。在此同時，泛綠支持者如果被影響，也對所有小寫他者（甚至包括堅持抗中保台的盟友）惡意相向，那就更可能陷台灣於萬劫不復。

然而，「投射性認同」雖難謂健康，卻是常態；因此台灣民調顯示「逾半民眾不樂見民進黨繼續執政」；此外，多數民眾不知道（以後也不會理解）「台灣不是正常國家、卻是飽受侵略威脅的不完全國家」，而標榜政黨輪替為民主常態。因此，即使政黨輪替不在明年發生，也只可能被推遲四或八年。

職是之故，台灣需要第二個「忠於台灣、勇敢抗中也努力批判親中勢力」的政黨，也需要讓思考怠惰（因此將所有壞事歸咎執政黨）的多數民眾看到這政黨、在對民進黨失望時列入選項；如此一來，無明的「投射性認同／下架民進黨」才不會葬送台灣的民主自由。

（作者為精神科醫師）

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