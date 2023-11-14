晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》《蒼鷺少年》與「下架民進黨」的心理學

2023/11/14 05:30

◎ 陳俊光

在《蒼鷺與少年》中，牧真人最難能可貴的體悟是—世界（石塔）之所以不完美，並不因為「建材來自墓園的邪惡石頭」，而是因為「自己用石頭做了邪惡的事」。

嬰幼兒的心智未臻成熟，常會想像所有的不完美／邪惡都來自於他者、或說「將惡投射於他者身上」，藉以維持我（我群、如柯眾黨）的全好假象；而被投射惡意的他者也可能被影響（認同被投射的惡意），對投射者表現出惡意。這就是「投射性認同」。成人如果遭遇重大挫折、或面對自己未能理解的複雜現象（如社會政治），也會再度使用這原始的心理防衛機制，認為所有挫折／不完美都是他者所造成；自戀型人格尤其如此。

世界不可能完美、人總有挫折，民進黨做為台灣近七年最顯而易見的大寫他者（L’ Autre，拉岡用以指稱建構秩序賦予意義的權威，但民進黨其實沒那麼大權力），難免被人們投射最大量的惡意。即使七年來台灣的防疫表現、經濟成長都是全球佼佼者，但拒絕深究真相也拒絕思考的民眾仍會認為，台灣不完美、我過得不夠好，都是因為民進黨不好。

在把一切挫折歸咎民進黨的同時，藍白政客（與其支持者）完全無視自己的惡意與責任，其心智甚至不如十三歲的牧真人，這也對台灣社會造成重大破壞。在此同時，泛綠支持者如果被影響，也對所有小寫他者（甚至包括堅持抗中保台的盟友）惡意相向，那就更可能陷台灣於萬劫不復。

然而，「投射性認同」雖難謂健康，卻是常態；因此台灣民調顯示「逾半民眾不樂見民進黨繼續執政」；此外，多數民眾不知道（以後也不會理解）「台灣不是正常國家、卻是飽受侵略威脅的不完全國家」，而標榜政黨輪替為民主常態。因此，即使政黨輪替不在明年發生，也只可能被推遲四或八年。

職是之故，台灣需要第二個「忠於台灣、勇敢抗中也努力批判親中勢力」的政黨，也需要讓思考怠惰（因此將所有壞事歸咎執政黨）的多數民眾看到這政黨、在對民進黨失望時列入選項；如此一來，無明的「投射性認同／下架民進黨」才不會葬送台灣的民主自由。

（作者為精神科醫師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書