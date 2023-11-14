晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》莫以戰爭恐嚇人民

2023/11/14 05:30

◎ 林應然

「風聲雨聲讀書聲，聲聲入耳；家事國事天下事，事事關心。」自日治時期以來，台灣醫者就常是社會的良心。有關統獨一事，筆者在美國進修時就曾經與中國留學生有一番爭辯，中國人常說的四海都是中國人、血濃於水並不是統一的理由，華人也有非中國的所屬國家認同，家暴兇殺也常發生在有血緣的親屬間，血濃於水非統一認祖歸宗的理由，更何況台灣人民不是都來自中國，如果要認祖歸宗，那所有地球人都要認人類起源地東非為祖國。中共重黨君，輕社民，人民必須為黨國服務效命，黨國卻不需人民票選制衡，這有符合民貴君輕的道理嗎？我說，如果你們如美國那麼民主自由開放，不用你們恐嚇威脅出兵，台灣會自動合併歸順。

中國的共產黨專政制度是台灣人民所要的嗎？這次二○二四總統選舉，有些政治人物不時以戰爭恐嚇人民說，如果他當選就不會有戰爭，試問，除了多次連任的蔣介石總統想發動戰爭反攻大陸以外，台灣其他歷任政黨總統有哪一個會想發動戰爭？發動戰爭的主動權是在中國，台灣只是被動防禦，說如果他當選就沒有戰爭的候選人，除非自降國格接受中國所堅持的一國兩制，自甘淪為香港、西藏、新疆，否則如何保證沒有戰爭？

或許有人會說，統一後台灣仍是台灣，一國兩制下可以保留自己的軍事政治經濟制度，這樣的說法非常危險也天真。香港近在咫尺，連結中國廣東，隨時垂手可得，老共都不放心而毀棄五十年不變的承諾，要將中共的律法伸入香港了，台灣與中國尚且隔個一五○公里台灣海峽對立，思想自由，有軍事實力威脅，又與美日交好，比香港更加百千倍難控制，中國真會放心讓台灣一國兩制自行管理？不要痴人說夢話了。那些說他當選後就沒有戰爭的人，如果當選，中共的手一定會藉著這位總統蠶食鯨吞掌控台灣，台灣後世絕對會香港、西藏、新疆化，當然那些有中共授予特權的領導人因為思想「純正」，是不受影響的，但廣大的人民呢？

（作者為中華民國基層醫療協會理事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書