自由廣場》莫以戰爭恐嚇人民

◎ 林應然

「風聲雨聲讀書聲，聲聲入耳；家事國事天下事，事事關心。」自日治時期以來，台灣醫者就常是社會的良心。有關統獨一事，筆者在美國進修時就曾經與中國留學生有一番爭辯，中國人常說的四海都是中國人、血濃於水並不是統一的理由，華人也有非中國的所屬國家認同，家暴兇殺也常發生在有血緣的親屬間，血濃於水非統一認祖歸宗的理由，更何況台灣人民不是都來自中國，如果要認祖歸宗，那所有地球人都要認人類起源地東非為祖國。中共重黨君，輕社民，人民必須為黨國服務效命，黨國卻不需人民票選制衡，這有符合民貴君輕的道理嗎？我說，如果你們如美國那麼民主自由開放，不用你們恐嚇威脅出兵，台灣會自動合併歸順。

中國的共產黨專政制度是台灣人民所要的嗎？這次二○二四總統選舉，有些政治人物不時以戰爭恐嚇人民說，如果他當選就不會有戰爭，試問，除了多次連任的蔣介石總統想發動戰爭反攻大陸以外，台灣其他歷任政黨總統有哪一個會想發動戰爭？發動戰爭的主動權是在中國，台灣只是被動防禦，說如果他當選就沒有戰爭的候選人，除非自降國格接受中國所堅持的一國兩制，自甘淪為香港、西藏、新疆，否則如何保證沒有戰爭？

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或許有人會說，統一後台灣仍是台灣，一國兩制下可以保留自己的軍事政治經濟制度，這樣的說法非常危險也天真。香港近在咫尺，連結中國廣東，隨時垂手可得，老共都不放心而毀棄五十年不變的承諾，要將中共的律法伸入香港了，台灣與中國尚且隔個一五○公里台灣海峽對立，思想自由，有軍事實力威脅，又與美日交好，比香港更加百千倍難控制，中國真會放心讓台灣一國兩制自行管理？不要痴人說夢話了。那些說他當選後就沒有戰爭的人，如果當選，中共的手一定會藉著這位總統蠶食鯨吞掌控台灣，台灣後世絕對會香港、西藏、新疆化，當然那些有中共授予特權的領導人因為思想「純正」，是不受影響的，但廣大的人民呢？

（作者為中華民國基層醫療協會理事長）

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