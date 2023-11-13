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社論》富士康查稅風暴的當頭棒喝

2023/11/13 05:30

中共對富士康下重手，中國的「視頻」替其合理化︰一，富士康是受中共優惠茁壯的台商企業，如今因為蘋果要「去中國化」，轉移供應鏈到印度、越南，富士康竟然附合，就必須付出「離婚成本」，因此中共的查稅具有正當性。其二，郭台銘賺中國錢，就該負起應有的「社會責任」，現在卻想選「島主」，無異「吃飯砸鍋」，對其嚴懲，理所當然。這類文革式的鬥爭語言，具有政策背書作用，若非中共首肯，顯然不會在中國視頻上廣為流傳。郭台銘此次凶吉不難想像；而這一套批鬥手法將是清算不聽話的、不附合中國的外商，甚至外國政府的「經濟脅迫」模式。

中共是獨裁政黨，極力形塑自己是中國人民「解放者」形象，大力宣傳是中國共產黨把中國人從帝國主義者、國民黨的奴隸狀態下解救出來；換言之，中國人有飯吃，是它的功勞。然而，「霸氣總裁」郭台銘多年前接受訪問時表示，「我幫中國創造外匯、提供百萬就業機會，它需要我，大於我需要它」、「我是給中國吃，不像有人是需要中國市場，是跟中國要飯吃」。坦白說，郭台銘這些直白話語，雖是事實，卻揭穿中共是中國人民解放者的面具，必然激怒中共，隱忍至今，只是因為政治形勢還不到要對鴻海下手的時候。也就是「不是不報，是時候未到」。今天，郭台銘執意參選到底，分散了非綠力量，明顯破壞了中共「下架民進黨」大局，無視國台辦宋濤「背信忘義、天人共戮」的警告，甚至強硬回應，如果中共政權說你不聽我的話，我會沒收你鴻海的財產，「我會說，Yes,please do it.」這等於踩到中共最敏感的紅線，再不予以懲戒，無論裡子、面子盡失，台灣內部的協力者將會如何看待中共的指令？這是富士康查稅風暴的實際脈絡。

而中共整肅富士康，反映了過去宣稱採取資本主義手段進行「改革開放」，吸引外資，只是一個欺騙國際社會的幌子。現在的富士康查稅事件，可說是中共認為外商、台商的剩餘價值已經不多了，加上習近平主政下，中共已在揚棄表面的開放，走回毛澤東的路線，因此把過去鬥爭地主、富農那一套手法，加上新的論述，用來整肅外商、台商，才能代表三、四十年來的中國經濟成長不是外資的好心相助，抹黑它們是來吸中國人的血，而現在是對這些西方資本主義企業算總帳的時候了。而算總帳的標準何在？就是外商、台商不能再自認對中國經濟發展有功，是「賞中國飯吃」，反而是中國讓它們有錢賺，既然如此就不能「吃飯砸鍋」，更要承擔「社會責任」，按照中共的意旨辦事，接受中共的監管，方可在中國繼續營運。

其實，習近平回到毛澤東自力更生、與西方資本主義國家對抗的路線，意圖另立一套國際規則、體系，取代美國的全球領導地位，成為中國、俄羅斯、伊朗、北韓等邪惡軸心的「帶頭大哥」，因此對待外商、台商是一種主僕關係，不是市場經濟建立在自由競爭與法治精神的契約關係。蘋果、富士康為了分散美中貿易戰風險，推動供應鏈多元化，將部分產能轉移印度、越南，在任何市場經濟國家是企業營運的常軌，不會受到任何政府力量的懲罰；但是在中共的統治邏輯下，「去風險」等同「去中化」，是對中國的不忠，婚姻上的出軌，必須付出「分手費」，把過去在中國賺取的利潤還給中共。其次，外商、台商不能「吃飯砸鍋」，而所謂「砸鍋」並不是在中國做出違法亂紀之事，而是違逆中共的「政治正確」，做出中共不樂見、破壞大局的作為。就台商而言，就是不能影響中共對台灣的統戰，一旦阻礙中共併台企圖，就算是「創匯、提供就業人口第一」的富士康，一樣動手整肅，毫不手軟。

美中貿易戰不斷升溫，三年疫情封控，外資紛紛撤離，地方債爆表，房地產泡沫，加上疫後經濟復甦無力，通縮威脅，無力支撐內循環，中國經濟下滑是難以逆轉的趨勢。而一意走回毛澤東路線的習近平，提倡「共同富裕」、「國進民退」，對台商查稅，回收土地等資產，成為解決中國經濟困境的重要解方。而且嚴懲台商，不但替仍在中國營運的台商戴上政治緊箍，更可藉查稅、查土地之名，獲得龐大收入，以緩解中國財政收支嚴重短絀的燃眉之急，已經是習近平國家大戰略的一環。目前，建立多元化供應鏈，對中國「去風險化」，降低對中國的經貿依賴，是國際社會應對中國日益蠻橫經濟脅迫的解決方案。毋須諱言，台灣仍有部分政客、商人對中國市場充滿幻想，不了解中共邪惡本質，罔顧其對台野心，此次富士康風暴對他們是一次當頭棒喝。

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