自由廣場》「楓橋經驗」暴力土改 習就是要維穩

◎ 李廣智

中共習總書記近日接見一○四位「楓橋式工作法」入選單位代表，並鼓勵他們堅持與發展新時代的「楓橋經驗」，此舉讓各界譁然，令人擔心中國是否即將倒退毛澤東階級鬥爭的時代。以目前政治局勢而言，習近平確實有推動「楓橋經驗」的原因。

所謂楓橋經驗，指的是於一九六○年浙江省紹興市楓橋區的階級鬥爭經驗，黨幹部依靠該地民眾「化解矛盾」，就地解決。

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透過中共土地改革的歷史，可以了解中共階級鬥爭的本質，並更深入了解楓橋經驗。中共的土地改革就是政府利用當地的低下階層及反社會份子，例如無業遊民以及黑幫份子，賦予他們為所欲為權力搶奪富農地主的財產，甚至殺人放火濫用私刑都不需要負責，當然中共也非常鼓勵殺人，因為可以製造恐懼控制人民。

中共土改最成功的地方在於它有能力鼓動或強迫全國人民與中共政權一同參與這場血腥的鬥爭。當大部份與中共政權成為共犯的時候，平民百姓會為了包庇自己的罪業而包庇政權，於是中共政權就可以千秋萬世。

從李克強的過世可以反映，中國上至國家幹部，下至平民百姓，對習近平都是非常不滿，倘若上下聯手，必定會動搖習近平手中大權，而楓橋經驗正可以破壞人與人之間的信任，製造恐懼使人害怕，更可以將人民變成極權政府的共犯甚至是走狗，有利維持政權的穩定。

（作者為整理師，原籍香港）

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