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自由廣場》（胡，怎麼說）倒閣吧 不要當小孬孬！

2024/06/10 05:30

◎ 胡文輝

倒閣吧！藍白綠一一三個立委，不敢的就是小孬孬！

當糟糕的人藉糟糕體制，掌握國會、擴權濫權，坐擁亂台禍國大權，難道束手待宰？體制內有效的政治解決方案，就是倒閣、解散國會、重新選舉新一屆國會議員。

藍白委強暴式通過「國會擴權、濫權法案」後，覆議、罷免、聲請釋憲等對抗主張紛陳，這些都可用且必要，但「國會擴權、濫權法案」只是藍白發動藉民主毀民主、用奪權亂台灣政治大亂鬥的一個開端，未來鐵定會製造層出不窮的「亂」局，為免藍白傅黃勾聯一亂二亂千百亂，真正有效、最迅速、最新民意決定「該誰統治」的解決方案，就是倒閣。

反制藍白傅黃之亂諸方案，先看覆議。行政院認為國會擴濫權法案「窒礙難行」，提請立院「覆議」，但目前立院藍白六十二比綠五十一結構，覆議表決時藍白仍將悍然通過維持擴濫權原決議，行政院只能「接受」。有人主張綠營在立院內外強力抗爭，使覆議案無法在十五日內議決，濫權法案失效，但除非有藍白委幡然悔悟，此策難行。

再看罷免。執政的綠營點名幾個藍委揚言罷免，罷掉六席藍委、朝小野大就變過來了，但這只是如意算盤，因藍委已準備修法提高罷免門檻，使罷免困難度提高十倍，寧當小孬孬也要躲在傅黃製造的濫權保護傘自肥。且距離明年二月一日可提議罷免立委還有七個多月，即使屆時立提罷免，到投票大約又要近六個月，緩不應急，何況罷掉藍的、改選是否變綠？難說。因此，罷免目前只有牽制、警告作用。

憲法增修條文的不信任案（倒閣）、解散、重選，才是解決藍白濫擴權把立院變「憲政恐龍」的正路！倒閣案要做今天就可以做，三分之一以上立委連署對閣揆提出不信任案，九十六小時內記名表決，立委二分之一以上贊成，卓揆須十日內辭職並呈請賴總統解散立院，總統只須儀式性「徵詢」立法院長後，就可宣布解散立院，六十日內改選。最快兩個月加四天，新立院就誕生！

新立院若綠營佔多數，同時掌總統及國會，完全執政就要完全負責、不能歸責他人；若藍白仍佔多數，憲政運作可能就會趨近近似法國「雙首長制」的藍綠「共治」狀態。

若非一隻暗黑幽靈爪子在藍白背後操控、張赤紅血盆巨口要吞台灣，藍綠亂鬥、白吃黃土，再亂又能亂到哪去？

藍綠白都別當小孬孬，我們來倒閣吧！

（作者為資深媒體人）

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