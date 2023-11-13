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自由廣場》ESG成顯學 具體實踐別淪空談

2023/11/13 05:30

◎ 陳文卿

現在包括環境保護、社會責任和公司治理三大面向的「ESG」已成顯學，可是對民眾而言，卻大多無感。因ESG是針對企業團體，做好環境保護、強化公司治理本就是該做的事啊。前者有政府環保法令及國際公約規範，後者有公司董監事會監督，而社會責任（Ｓ）部分似較無約束力。

而當「減碳」已成為生產成本後，企業可能會將減碳成本轉嫁給消費者，對消費者而言似乎不是件好事。民眾真正關心的應是，企業如何善盡社會責任（Ｓ）。但這一塊，似乎常被企業忽略了，或者往往僅提出概念性的說詞，更缺乏量化指標。甚至僅做些表面性的淨灘、睦鄰措施，拍張照片就交代過去。筆者曾看到某化工廠排放污染而常被民眾抗議，很明顯的社會責任是不及格的。而工廠負責人雖承諾將改善，並說他們有做ESG，讓人啼笑皆非。ESG若淪為表面文章，就可能像ISO一樣，各公司都建立ISO品質管理系統，但卻僅是一份洋洋灑灑的中英文報告書，放在檔案櫃裡，或者說一套做一套。

ESG論述的報告，談的多是在三大面向應有哪些作為（what），但卻缺乏行動方案（how），往往落於空談。筆者的淺見是，必須從Ｇ下手，具體陳述公司將如何去實踐環境保護與社會責任，不能互相抄來抄去，而必須提出企業確實能做到且可查核的作法。

或許，金管會提出綠色金融的概念，將ESG的實踐作為納管指標，是可讓其落實的保證。但目前僅針對資本額逾廿億元的上市櫃公司，如何落實到各企業，及非營利組織，甚至政府機構等，也是應思考的地方。

（作者為台灣資源再生協會常務理事）

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