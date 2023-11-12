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自由廣場》開拓樂齡族的旅遊商機

2023/11/12 05:30

◎ 魏思源

別低估老人消費力，以後誰靠誰還不知道。根據國內五大民營財富管理銀行統計，五十到六十五歲族群，資產最雄厚。

近年也來有愈來愈多調查顯示，戰後出生（一九四六年至一九六四年出生）的嬰兒潮世代，才是真正有錢、有能力的消費族群，他們掌握了全台灣將近五十五％的財富，在經營自己的生活部分，願意用消費來慰勞自己的一生辛勞，也就是有錢又捨得花。這些初老之人有如秋天的楓葉，有著溫暖大地的色系，具有高度可支配所得，身體還硬朗，正值遊山玩水的好時機。且在醫療技術進步下，平均壽命和健康大幅提升，使得銀髮族有能力自行去消費，因此他們將成為歷史上數量最大、最有錢、最長壽的族群。

鑑於中客來台人數銳減，影響觀光產業，政府應把拓展客源的重點，置於潛力十足的樂齡人口身上。

各國樂齡者的旅遊偏好不一，美國高齡者偏好個人化和冒險性質的旅遊，其政府從資訊服務的角度提供服務，使老年人在旅遊前的準備工作，與旅遊中途皆可以得到充分的資訊。日本高齡者是最具消費力、最閒的黃金消費者，偏好長宿旅遊，重視品質，樂齡旅遊是日本重要的銀髮商機。有業者結合地域特色與在地觀光旅遊資源，提供銀髮族觀光客養生保健服務，促進地區經濟的活絡。

台灣方面，根據調查，樂齡族近年來傾向當日來回或過夜的個人旅遊的比例愈來愈高，因此對於自駕旅遊、大眾交通工具的依賴程度也愈高；樂齡族平均旅遊天數逐漸增加，大部分選擇平日旅遊，以避開壅塞。各級政府應掌握機會，鼓勵退休族在平日與淡季旅行。六十五歲以上享有多項敬老優惠，包括高鐵與台鐵車票半價、國家森林遊樂區入場門票折扣等，應全年不分平假日均可使用。

台灣即將步入超高年齡社會，高齡者增加，他們的需求勢必造成未來經濟市場改變，這是熟齡商機的基礎。台灣之美絕對值得國人好好探究，期待樂齡族的旅遊產業，在軟硬體充分進化之下，我國的觀光旅遊業能夠好好把握橘色商機和銀光經濟，彌補因陸客來台人數減少所帶來的衝擊，創造另一波旅遊業的經濟榮景。

（作者從事資訊業）

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