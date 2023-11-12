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自由廣場》中生納健保/台灣展現民主大度

2023/11/12 05:30

◎ 陳啟濃

賴清德提出「中生納健保」的政見，這是展現台灣民主國家的大度，只要政府有能力，確實具有多重意義。外籍生都有，中生也該有，這就是對待他國來台就讀的大學生該有的平等待遇。

中國人不等於中共，不將中生一律視為共產黨，不戴有色眼鏡，不予敵意對待。台灣不與中國人為敵，而是針對不放棄武力併吞台灣的中共政權。

中國來台學生，難保沒有具中共黨員身分者，亦難保絕無負有特殊政治目的者。然而「中生納健保」的政策，對大多數純粹來台就學的中生，具有人道號召力。尤其相對於中國人民看病的沉重負擔，健保制度更讓他們深刻體驗台灣的福利美好，將深植於他們的心中，並擴及於其家人朋友口耳相傳。

台灣要反共，是因為中共政權的對台灣一向的敵意、統戰的陰謀。然而不該自我設限在反滲透以及武力的防衛。所謂的「得民心者得天下」，台灣的民主制度，對人權的重視，特別是對人民醫療的照顧，更是體現「以民為本」的民主精神。我們可以花小錢，對於中國學生有最大的號召，何樂而不為。

用「中生納健保」最大的作用就是減少中共武統台灣的民意支持，讓更多中國人認識台灣民主的好處，對於中共不重視人權，不顧人民生命，只用心在「維穩」上的揮霍，只求鞏固自己的政權，中國人只會越來越唾棄，更願意站在守護台灣的自由民主這一邊。

（作者是政治評論員 ）

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