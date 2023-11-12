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自由廣場》ESG議題/歐美國家領導人的正反主張

2023/11/12 05:30

◎ 蔡鎤銘

ESG（環境保護、社會責任和公司治理）成為全球熱門議題，它涉及環境保護以及經濟發展和社會責任，在歐美，國家領導人對ESG的主張和政策展現出多樣性，包括對「巴黎協議」的立場和對脫碳成本過高問題的態度。

巴黎協議的立場：

有些政治家支持參與巴黎協議，認為國際社會應共同努力應對氣候變化。美國總統拜登上任後宣布美國將重新加入巴黎協議，並提出針對氣候變化雄心勃勃的目標。

但也有政治家主張退出巴黎協議，認為它對國家經濟不利。美國前總統川普2017年宣布美國退出巴黎協議，稱之為不平等和不公平。法國政治家馬琳·勒康特多次表達反對巴黎協議，她是極右政黨國民統一運動的領袖。

脫碳成本過高的態度：

一些政治家認為，實施脫碳政策將對國家經濟造成沉重負擔。前英國首相卡麥隆曾提到，過於急於實行脫碳政策可能會對經濟產生負面影響。

也有政治家主張投資於綠色技術和可再生能源，並尋求降低脫碳的成本。美國總統拜登提出大規模的清潔能源投資計劃，旨在加速脫碳轉型，他主張投資於綠色基礎設施，承諾創造就業機會，同時降低碳排放。前英國首相鮑里斯·強森在COP26氣候峰會承諾加大對清潔能源的支持，並提出雄心勃勃的減排目標。他認為，這將有助於減少對化石燃料的依賴，同時促進綠色經濟的增長。但英國現任首相蘇納克九月宣布，由於英國的脫碳政策（實現淨零排放）存在錯誤，因此政策將轉變。

2024年美國總統選舉的政治候選人，包括共和黨的前總統川普，現任佛羅里達州州長德桑提斯，前南卡羅來納州州長海利，及其他候選人，都明確表示反對ESG政策。川普稱ESG為「覺醒的金融詐欺」，認為它是極端左翼的陰謀，德桑提斯認為ESG是一種嘗試通過金融機構來推動特定意識形態的精英行為。海利則主張保護資本主義，不讓企業屈從於左派價值觀。現任美國副總統彭斯強烈反對ESG政策，認為它賦予未經選舉產生的官僚機構權力，並允許極端左翼分子破壞美國的能源生產。

也有政治家積極支持ESG政策，印度裔的美國政治家比韋克·拉馬斯瓦米將ESG與「大重置」（Great Reset）的抵制，視為他2024年總統競選活動的重要組成部分。他創立了奮鬥資產管理，專門提供非ESG投資產品，並多次撰寫關於ESG問題的著作。

ESG成為塑造政治家主張和政策的重要主題，他們對巴黎協議的立場和對脫碳成本過高問題的態度，反映出他們對環境和經濟之間關係的對立看法。

政治家們對ESG的不同立場與辯論將持續引領我們思考，如何在保護環境的同時實現經濟增長，並確保社會公平的可持續性。

（作者是淡江大學財務金融學系兼任教授）

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