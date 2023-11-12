自由廣場》從虛擬跨現實/抖音應接受法律監管

◎ 康駿銘

近日社交平台上的泛綠粉專，出現大量以「萬惡的1450」作為標籤的帖文，竟因而獲得更高的曝光，被認為是隱藏的「流量密碼」。這種結果清楚試驗出，社交平台的演算法始終有利於攻擊綠營的一方，導致輿論的失衡，間接影響選舉。事實上，臉書對不利中國政府字眼的流量限制，早已是公開的秘密，而YouTube的「黃標」也引來不少爭議。不管是Meta、Google或是X，它們都掌控我們接收的資訊，這些平台似乎未全力執行它們自訂的社群守則，但至少受到美國的規範，所以在早前才會對假帳號進行大規模清洗，並對讚揚如哈瑪斯的恐怖主義者作出禁制。

這就是中國積極推動中國社交平台的原因，北京政府要把操控輿論的能力延伸至全世界。臉書上的「萬惡的1450」標籤，正是揭示了演算法的威力，這也是抖音與小紅書需要被全面禁制的原因。國小生拿著「蘿蔔刀」亂揮，就是這些影響力透過網路世界衝擊現實世界的例子，這種潛移默化的破壞力，已從日本的「舔醬油瓶」轉眼衝擊到台灣，警示著社會抖音與小紅書的禍害，而它們的存在是超越統獨、政治、資安的問題。臉書、YouTube基於社交平台有保護社會價值的責任，對於危害公安、自殘、違法等有害內容，有相對較嚴格監管，中國的軟體卻是全面放任，甚至有理由相信它們刻意藉演算法來推動這些不該被推崇的危險內容。

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不少台灣年輕人鐘情抖音，而台灣如同歐美，社會對於禁制使用抖音的舉動有所反彈，這也反映出自由市場機制的失靈。儘管如此，我們仍須阻止中國政府透過這些平台，繼續一點一滴地扭曲台灣社會的價值觀。單純地對抖音使用者作出批評，無助解決問題，現時台灣社會也沒有足夠的危機意識，能讓全面禁制得以施行。筆者認為在全面禁制之前，可以仿效美國的做法，要求抖音接受法律監管，否則不得在台灣上架。尤其必須確保用戶資料不會被傳送至中國，並須確保不實謠言、極端言論，鼓吹不當行為的危險內容無法推送。抖音只不過是眾多平台之一，全面禁制抖音絕不等同禁制言論自由。

（作者是台灣基進國際部專員，原籍香港）

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