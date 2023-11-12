自由共和國》曾進發／靜夜思

2019 02 18 攝于 北海道 屈斜路湖

曾進發／攝影詩人

床前草葉上結的霜宛如凍結的月光

抬眼望著一直在那裏發光的月亮

低頭想起被白雪封印的故鄉

想妳剛剛作完針線活兒

想妳剛剛哼完催眠曲哄睡孩子

想妳正坐在鞦韆上來回擺盪

除了剛剛升起的月亮沒有人陪伴

自你走後連牆壁都沈默起來

收到妳託人帶來的家書

冬季的風吹聚冰花成胖墩墩的雪堆

孩子們說像成群熟睡的鯨魚

床前草葉上結的霜像是凍結的月光

抬眼望著一直在那裏發光的月亮

低頭想起被白雪封印的故鄉

■李白 靜夜思

床前明月光，疑是地上霜。

舉頭望明月，低頭思故鄉。

唐詩 延伸新寫

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