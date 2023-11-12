自由共和國》曾進發／靜夜思

曾進發／攝影詩人
床前草葉上結的霜宛如凍結的月光
抬眼望著一直在那裏發光的月亮
低頭想起被白雪封印的故鄉
想妳剛剛作完針線活兒
想妳剛剛哼完催眠曲哄睡孩子
想妳正坐在鞦韆上來回擺盪
除了剛剛升起的月亮沒有人陪伴
自你走後連牆壁都沈默起來
收到妳託人帶來的家書
冬季的風吹聚冰花成胖墩墩的雪堆
孩子們說像成群熟睡的鯨魚
床前草葉上結的霜像是凍結的月光
抬眼望著一直在那裏發光的月亮
低頭想起被白雪封印的故鄉
■李白 靜夜思
床前明月光，疑是地上霜。
舉頭望明月，低頭思故鄉。
唐詩 延伸新寫
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法
《自由共和國》強力徵稿
刊出後次月，稿費將直接匯入作者銀行帳戶，並以E-mail通知。
《自由共和國》所刊文章、漫畫，將於 「自由電子報」選用，不另外奉酬。
《自由共和國》來稿請附：真實姓名、身分證字號、職業、通訊地址及戶籍地址（包括區里鄰）、夜間聯絡電話、銀行帳號（註明分行行名）及E-mail帳號。
刊出後次月，稿費將直接匯入作者銀行帳戶，並以E-mail通知。
文長1200字以內為宜，本報有刪改權，不願刪改者請註明；請自留底稿，不退稿；若不用，恕不另行通知；請勿一稿多投。
《自由共和國》所刊文章、漫畫，將於 「自由電子報」選用，不另外奉酬。
Email：republic@libertytimes.com.tw