自由共和國》呂曜志／產業聯合艦隊才能因應 新時代的國際競爭與治理責任

呂曜志／台灣智庫執行長

現代組織間競爭強調的是綜合能耐，不論其層次從企業，產業到國家。而綜合能耐根基於軟硬實力等多因素，隨著競爭目標與策略的不同與變化，而隨時需要動態側重與調整。

過去在商業邏輯下的全球化，統合多因素綜合能耐的動力主要來自經濟誘因，如追求股東與供應鏈關係人財務利益的極大化，但當經濟活動伴隨著國家安全，民主永續與環境正義的外部性影響下，政府與其代表的人民，也成為新全球化新雁行理論下的利害關係人，因此資本主義與透明問責的商業機制，仍不足完全反應佢等立場與主張。一個能夠滿足更多利害關係人主張的新結合型態，成為新時代國際競爭的關鍵。

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在新雁行理論的前三篇提到，國際市場對產品與技術面的多樣性要求，依靠的是矩陣創新的速度與精準度。從組織設計的角度切入，同屬一個企業組織下的研發團隊間，在協作經驗上或可克服精準度上的要求，但由於同一個董事會下對於財務與技術風險上的偏好與決策行為，可能趨於一個長期穩定的樣態，不容易對速度有高度要求的跨技術與系統整合專案，採取彈性的決策態度。因此組織不同企業的產業聯合艦隊，槓桿各艦隊群企業的核心競爭能耐以提升綜合能耐，變成組織設計上一個較為有利的新結合型態。

聯合艦隊的概念並非強調固定隊形，而是依照不同階段的市場需求，而產生旗艦與隊型的變化。在系統屬於早期規劃與測試階段，重視的是知識與技術密集度高的成員，如SI設計規劃公司，研究型公司與政府研究法人；而在系統屬於中後期建置與擴大應用階段，重視的是資本與技術密集度高的成員，此時才依照技術與財務上的考量，由技術廣度與縱深，且資金部位與國際法務經驗俱足的中大型企業群扮演關鍵角色；而貫穿前後期者，又必須有熟稔國際政策，法務與會計的財會與投資金融專業者甚至政府智庫，反覆評估整體方案是否既符合利害關係人財務利益，又兼顧外部性利益，確保其可持續性與可問責性。

台灣過去優勢是擁有一群製造技術縱深高且產品應用領域廣的中型企業群，但這些中型企業相對缺乏精準掌握國際需求，並且能兼顧速度與精準度的技術與系統整合能力。在數位科技的時代，上述能力必須透過一群更專業，更輕資產的國際型SI設計規劃公司，運用AI相關科技來補足速度與精準度，整合貫穿設計、製造與行銷的企業群核心能耐，並同時提升整個艦隊群的經驗與敏銳度。

而有關這些國際型SI設計規劃公司的養成，並不需要採取完全國人公司的觀念，而可採天生國際化（Born Global）公司的觀念，在創始時即適當結合美國，日本等新東向國家，甚至中東歐國家的資金與人才。而如何整備熟稔國際政策，法務與會計，如淨零、ESG、IFRSs等議題的支援服務業與智庫人才，恐怕亦須加速佢等機構的國際化，台灣方能因應未來卅年的國際產業競爭。

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