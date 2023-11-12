自由共和國》王鵬瑜／邁向生成式AI新境界 防弊興利均須兼顧

王鵬瑜／工研院副總暨法務長

生成式AI（人工智慧）浪潮襲捲以來，破壞式創新的威力有目共睹，麥肯錫《生成式AI經濟潛力》報告中指出，生成式AI影響的層面將擴及所有產業，預計對高科技、銀行、零售和包裝消費品、醫療保健等領域帶來的營收增幅最大。然而，在生成式AI迅速興起並廣泛應用的同時，連帶產生的衝擊和討論也隨之增多，特別是加強監管AI的呼聲更是不絕於耳。

就工研院的研究與觀察，生成式AI的風險主要涵蓋：智財權保護、訊息虛假偏誤、法律與倫理合規合宜性、資安與保密、員工濫用，以及國安疑慮等面向。也因此，許多國家都已針對AI的治理或運用，制訂相關規範，例如歐洲議會在今年（二○二三年）年六月率先通過世界首部《人工智慧法》草案，我國也在今年八月提出政府機關使用生成式AI的參考指引；另外像是美國、英國、中國等，也都從管控風險或設定使用範疇等不同角度，建置各種管理AI的措施。

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目前各國發布的AI規範，大多只是框架性原則，並非限制AI使用，而是以包容的態度，鼓勵產業正確地發展和應用。這種現象除了反映AI的不確定性，現階段較難發展出一套完善法規來管理，同時也說明了這些國家確實看到使用AI的巨大效益，不可因噎廢食。

這也是我們特別提醒，即使現今生成式AI的使用確實仍有不少黑盒子與潛在風險，但在實施監管以期「防弊」之外，運用生成式AI以達「興利」也同等重要。鑒往知來，一九○八年，全球第一部普及化的汽車問世，改變了人類的移動方式與速度，儘管迄今每年有超過百萬人因車禍喪生，上千萬人因交通事故造成傷殘，但世界各國非但並未禁用汽車，甚至還不斷開發新技術來精進，更想辦法改良道路環境、持續完善交通法規，就是因為此一科技帶給人類社會顯然利遠大於弊。

當前生成式AI的發展亦然，我們必須結合科技與人文，在研發上正視AI帶來的社會和倫理風險，在治理上則充分理解AI技術本質與侷限性，並將生成式AI準確定位為「助手」而非「導師」，審慎評估生成式AI在各領域的風險與價值，才能真正達到我們預期的「趨吉避凶」。

工研院於生成式AI出現伊始，即主張「接受它、瞭解它、善用它、加值它」。各界經過一年來的摸索與衝擊，接下來當可更持平冷靜地進入深水區；透過生成式AI開發特定領域的應用以強化競爭力，並著重資料、算力、演算法和可信任等關鍵的AI發展議題，盡快接軌國際的AI規範和標準，掌握先機。

在管理實務上，工研院已制訂並與時更新內部的生成式AI使用指引，含括使用倫理、機密與智財保護、安全誠信等面向；另一方面也參照工研院的「二○三五技術策略與藍圖」，研議推動各項技術研發，以發揮生成式AI的高價值領域。二十世紀初，汽車橫空出世，交通管理規則從無到有，百年來與時俱進；現下生成式AI技術之創新，前所未有，規範取捨之間，在在考驗吾人智慧；「後之視今，亦猶今之視昔；雖世殊事異，所以『防弊興利』，其致一也」。

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