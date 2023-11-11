自由廣場》老農民看農保與津貼

◎ 吳玉琴

時代演變，現在60歲以下的族群大多無法體會早期農業社會的辛勞，看看僅存的糖廠遺跡，就知端倪。

日治時期，糖業成為台灣出口主要產品，各地紛建現代化糖廠，巨大的製糖工廠在田野聳立。1940-1950年左右，台灣糖業經濟發展到最高峰，當時產量世界第三，不僅富裕台灣，更帶動城市發展。

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隨時代演變，台灣從蔗糖出口國變成進口國。糖廠也變賣得差不多，後代已看不出糖業發展的全貌，僅少數糖廠轉型為觀光糖廠或維持運作，只剩虎尾與善化兩座糖廠還在製糖，這也是農業沒落的重要故事。

去年（2022年）政府「農民健康保險條例」修法，當時行政院長蘇貞昌說，農為國本，無論軍糧、民食都來自農民流汗耕耘，我們每天三餐都是靠農民的辛苦奉獻，在經濟飛躍的年代，還有人願意守著土地、下田耕種，面對不可測的極端氣候，損害自負，實在令人敬佩，所以政府照顧農民、漁民、生產者是最最重要的責任，也是最起碼尊重。這段話說得令我們這些老農很有感，至少政府有在關心我們這些務農的族群。

每到選舉，各政黨都會推出農民政策的牛肉，這次總統大選，民眾黨參選人柯文哲反而指責農保是大撒幣，沒有提好政策就很糟糕了，反而批評好的農保政策，真不知柯文哲先生懂不懂農民的實際生活狀況？有沒有認真了解目前農業職業災害保險是甚麼？ 柯先生向來自認聰明，高人一等，他應該來農村實際務農，真正了解農民生活，就不會對農民保險和農業保險產生誤解。

政府目前通過明年（2024年）起老農津貼每月由新台幣7,550元調高至8,080元，要知道，我們農民不像其他職業享有制度化的老年給付保障，上一次老農津貼調整是2020年，這4年期間，物價快速上漲，我們這些老農民靠每月生活津貼過日的人，真的入不敷出，如今政府通過明年每月多了530元，這樣每個月可以加買3斤豬肉和一包鹽，雖然增加金額不多，但政府隨物價波動調整老農津貼，算是有想到農民這些族群，真心在為農民打算。

（作者是苗栗農民）

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