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自由廣場》逼民違法的處處紅線

2023/11/11 05:30

◎ 張炎銘

交通部宣布今年六月三十日起實施的臨停違規記點制度調整，各縣市黃線、專用車格等配套措施完善前，因上下客貨致違規臨停者，暫緩記點但罰款照舊。「行人零死亡推動聯盟」及職業駕駛都不滿。小女日前也收到類似罰單，忿忿不平，路邊上下乘客，不到三十秒，又無礙交通，但因處處紅線，若還是允許檢舉，即使只是罰款，仍然讓駕駛無法承受，有必要認真檢討。

先誠實回答一個問題，若你是駕駛，你是否曾在紅線處上下乘客？若你是乘客，你是否曾在紅線處招呼計程車？若要百分之百不違規，有可能做得到嗎？

違規不對，但都市環境卻讓人不得不違規。我檢視住家周遭數百公尺，除少數永遠滿格的停車格、少得可憐黃線外，都是紅線。我奇怪，路口紅線有必要那樣長？我叫計程車或搭親友車時，若我遵守法規，我會沒地方等車。

大家也可看看位處路口的便利商店、復健長照中心，附近也都是紅線。貨車卸貨、推輪椅進出的小巴士，也都停在紅線上。檢舉達人只要守在這些熱點上，依照記點制，不多久就可讓這些職業駕駛停了工作。但只因台灣地窄車多，這些駕駛為工作需要臨停反卻丟了工作，是符合道路安全與處罰比例原則？

占據整個路面、惡劣違停固然惹人討厭，但需要臨停，卻遍尋不到臨停位，只因短暫上下客貨就要被記點，這是不食人間煙火的苛政，即使只是罰錢，試問職業駕駛一天經得起幾次罰錢？

交通部要求縣市多畫黃線、臨停車格等，明年後可能恢復記點制，則是否又會減少路邊原有車格、讓停車更困難？是否我們該修改道交條例，路口轉彎處不要那麼長紅線？或檢討現有紅線，可儘量多改畫黃線？或紅線可臨停一分鐘，就可方便不良於行的長者上下車？又或者取消檢舉違規臨停，否則嚴格執行違規臨停只會激起更多民怨並無助交通改善。

（作者是退休人員）

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