新聞線上》國民黨別當國台辦的分駐所

國民黨主席朱立倫。（記者張嘉明攝）

記者陳杉榮

「國眾藍白合」及「戰爭與和平」是明年台灣大選北京操作的主軸。為了藍白合，北京對郭台銘的富士康查稅，強力逼退，對國眾兩黨寄予深切的期待；國台辦主任宋濤三番兩次出面喊話，連結戰爭與和平、繁榮與衰退，警告台灣人民。國民黨的朱立倫、韓國瑜和侯友宜也是牙牙學語，高喊戰爭與和平，真不知選總統的主體性何在，難道是國台辦的分駐所？

「藍白合」還在發展中，柯文哲反覆善變，朱立倫拿柯沒皮條，侯友宜只想選總統，其他都不要。憑朱侯二人想要吃掉柯文哲，柯怎麼吞得下去？也難怪柯嗆朱所提的合作方案「把林北當肖仔」。柯覺得全天下他最行，依照他的政治脾性，正常的柯不會接受「藍白合」，但一聽到中共就坐姿整齊規規矩矩謹言慎行的柯，會不會在登記參選的前一刻「藍白合」？還很難說。

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中國持續性對台武力侵擾，是其軍事擴張的一環，從去年八月美國裴洛西眾議長訪台，今年蔡英文總統、賴清德副總統兩人過境美國，中共透過聯合軍事行動和環台海空演訓，在台海周邊生事示威，威脅台灣人民。中國的軍事行動不會終止，會不會在選前採行軍事等「複合式行動」多極施壓，以期壓制民進黨的選情，製造藍白勝選的機會，可能性存在。

宋濤的「戰爭與和平」就是繞著中共武力恫嚇的路徑說話，雖然調子看似很軟，但基本態度非常堅定，他拿民進黨沒辦法，國民黨不照這個調子走，那就走著瞧！是說國民黨也很乖，每當宋濤講九二共識、反對台獨，朱立倫也會複誦一次，馬英九會複誦更多次，對九二共識很不熟的侯友宜也會跟著唸，即使唸起來那麼的不通順。

總統選舉和國會議員選舉，是維護自由憲政秩序的重要工程，也是踐行自由民主體制的必要過程。台灣選總統，需要讓威權獨裁一黨專政的中共當局當指導員嗎？侯友宜選總統說要反台獨，他有尊重二千三百萬人的共同意志和選擇權利嗎？自己把自己的選擇權「去勢」，向中國遞出「投名狀」，簽下刪除人民選項的契約書，國民黨到底站在哪一邊？

「戰爭與和平」不是台灣人的抉擇，敵人要發動戰爭，全體國人必須共同面對，侯友宜說他反對台獨不會引戰，請他去慈湖謁個陵，問問蔣介石，蔣介石主張台獨嗎？蔣介石有引戰嗎？中共會因為國民黨放棄抵抗而承認中華民國嗎？侯朱畫地自限、故步自封，笨到極點，國民黨難道已經窮到要國台辦施捨？已經沒骨氣到看北京當局臉色？連一句拒絕干預台灣選舉的話都說不出口，選什麼總統！

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