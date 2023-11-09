晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》﹙鏗鏘集﹚吳豐山說政治談台灣

2023/11/09 05:30

◎ 李敏勇

前自立報系社長吳豐山出版了一本書《追古溯今說政治》，曾任國大代表，在不同政黨執政時出任行政院政務委員、監察委員，以及公共電視創台董事長的他，兼具新聞人與政治人物的角色，淑世性格未曾稍懈。

他說「為了持續腦部運動以延緩老化，為了剖析複雜無比的政治，也為了成就台灣」而撰此書，其實是有感而發。以前言加後語，附了太太〈祈禱台灣明天會更好〉的「呼應」，以及三篇台灣四百年史述，襯托從政治是什麼東西？〈到太平盛世〉二十四說，得以想見他為了成就台灣的用心。

吳豐山的新聞人人生和自立報系分不開，戒嚴時期自立報系立足台灣，扮演進步角色。吳三連擔綱發行人，兼為「台南幫」多家企業的董事長，報社的輿論走向並不激越，維繫了文化的良心，有改變革意識。吳豐山的政治色彩也在進步和穩健中呈現他的風格。

「二○二四年台灣將改選總統，很希望同胞能夠瞭解，台灣總統是最高實權人物，您手中一票真的關係國家前途。」他認為好的國家最高實權人物應具備四要件：人格正直、知人善任、慎謀能斷、樂觀進取。

說到「地方自治」，他對所謂的「六都」，不以為然，主張回歸原來市縣地位，在中央政府與地方政府之間另設北、中、南、東四州，參贊中樞。他說「⋯縣市長，從來沒有摸過國防，從外交，兩岸及經貿發展政務，怎有能耐擔綱總統大位？」，還提到「有的市長平日衣冠不整、胡說八道、朝三暮四；有的市長不學無術、目光如豆、言不及義，現在竟都變成可能的總統候選人，令人憂心忡忡！」

他在「政黨政治」談到令人汗顏的一面，台灣立案政黨竟然多達三七九個，感慨言論自由被濫用到「連黨名都莫名其妙」，真是世界奇談。台灣的政黨不在右、左路線的分別，而是台灣黨和中國黨的認同差異，或隨隨便便的荒謬組合，呈現民主化的政治不正常現象。

吳豐山視野廣闊，行文流暢易讀，對台灣政治有長期參與的歷程，從多角度觀察，鞭辟入裡探觸台灣政治現象。一本好看易讀的書，令人深思的觀照。

（作者是詩人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書