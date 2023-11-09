自由廣場》﹙鏗鏘集﹚吳豐山說政治談台灣

◎ 李敏勇

前自立報系社長吳豐山出版了一本書《追古溯今說政治》，曾任國大代表，在不同政黨執政時出任行政院政務委員、監察委員，以及公共電視創台董事長的他，兼具新聞人與政治人物的角色，淑世性格未曾稍懈。

他說「為了持續腦部運動以延緩老化，為了剖析複雜無比的政治，也為了成就台灣」而撰此書，其實是有感而發。以前言加後語，附了太太〈祈禱台灣明天會更好〉的「呼應」，以及三篇台灣四百年史述，襯托從�政治是什麼東西？〈到�太平盛世〉二十四說，得以想見他為了成就台灣的用心。

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吳豐山的新聞人人生和自立報系分不開，戒嚴時期自立報系立足台灣，扮演進步角色。吳三連擔綱發行人，兼為「台南幫」多家企業的董事長，報社的輿論走向並不激越，維繫了文化的良心，有改變革意識。吳豐山的政治色彩也在進步和穩健中呈現他的風格。

「二○二四年台灣將改選總統，很希望同胞能夠瞭解，台灣總統是最高實權人物，您手中一票真的關係國家前途。」他認為好的國家最高實權人物應具備四要件：人格正直、知人善任、慎謀能斷、樂觀進取。

說到「地方自治」，他對所謂的「六都」，不以為然，主張回歸原來市縣地位，在中央政府與地方政府之間另設北、中、南、東四州，參贊中樞。他說「⋯縣市長，從來沒有摸過國防，從外交，兩岸及經貿發展政務，怎有能耐擔綱總統大位？」，還提到「有的市長平日衣冠不整、胡說八道、朝三暮四；有的市長不學無術、目光如豆、言不及義，現在竟都變成可能的總統候選人，令人憂心忡忡！」

他在「政黨政治」談到令人汗顏的一面，台灣立案政黨竟然多達三七九個，感慨言論自由被濫用到「連黨名都莫名其妙」，真是世界奇談。台灣的政黨不在右、左路線的分別，而是台灣黨和中國黨的認同差異，或隨隨便便的荒謬組合，呈現民主化的政治不正常現象。

吳豐山視野廣闊，行文流暢易讀，對台灣政治有長期參與的歷程，從多角度觀察，鞭辟入裡探觸台灣政治現象。一本好看易讀的書，令人深思的觀照。

（作者是詩人）

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