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社論》戰狼的主菜和前餐

2023/11/08 05:30

烏俄戰爭方酣，以哈煙硝又起，本月的APEC，「拜習會」可望在舊金山舉行。似乎有平衡作用，拜登一是批准提供台灣八千萬美元軍事融資，BBC特別點出，這是四十年來首次運用美國納稅人的錢軍援台灣；二是提名坎貝爾出任副國務卿，借重其印太戰略的構想。這項有待參議院通過的任命，也等於是向印太盟友表明：烏俄、以哈事態不會減損美國的承諾。烏俄，中東，台海，南海，朝鮮半島，多個戰場同時存在危機，正在挑戰美國的全球戰略，也將影響一年後拜登尋求連任之路。

烏俄、以哈的堆疊，令全球的安全與經濟面臨更多變數。拜登政府仍然期待，中國能夠扮演負責任的大國。只不過，習近平想的跟拜登想的是否一樣，是個問題。包括烏俄、以哈，中國並不站在美國的同一邊，甚至公然跟美國唱反調，習近平所鋪陳的，說穿了還是他的大國夢，而不是維穩美國為首的全球秩序。哈瑪斯恐攻以色列，所引起的一系列漣漪效應，不啻為普廷的烏克蘭困境緩解壓力，分散「美國隊」援烏的力道。更何況，「美國隊」本已存有雜音，例如，內有國會兩黨對戰略側重的雜音，外有馬克宏經常自行其是，追求「歐洲戰略自主」。

在「拜習會」想像中，中美的地緣、軍事爭鋒，依舊引人側目。美國國防部上月公布年度中國軍力報告指出：中國已擁有超過五百枚可用於作戰的核彈頭，且二○三○年前將增加到超過一千枚。而過去兩年，中國軍機以危險動作「攔截」美軍偵查機達一百八十多起，已經超過前十年的總和。最近，中國對菲律賓在南海的「碰撞」屢有所聞，險象環生。外加，普廷與金正恩的軍事合作，韓、日不得不嚴陣以待。凡此，令人自然感受到風雨欲來。拜登，也許不是完全不可以對習近平有所期待，但若考慮到中國內部的獨裁升級，這種期待至少要大打折扣。

以哈衝突，誠如幾位專家分析的，「中國透過美中競爭的鏡片來看這場衝突，就正如它對待近期幾乎所有事情一樣」、「中國顯然在以哈戰爭上採用了烏克蘭的劇本，試圖公開定出有別於美國及其盟友無條件支持以色列的路線」。就此而言，拜登想尋求習近平合作，應對全球性議題不能一廂情願。習近平日思夜想的，絕非鞏固現有的國際規則與全球秩序，而是以中國為主予以顛覆、重新改造。當拜登不想尋求衝突，習近平卻以不惜中美衝突來思考，前者就得小心後者先下手為強了。不同版本的「珍珠港事變」，事隔八十多年會不會再度上演？總之，有備無患。

對習近平，乃至對「共產中國」，中美關係有個敏感地帶—台灣，也是一個不可犯下錯誤期待的議題。美國前海軍部副次長克羅普希近日撰文指出：美國透過公開或私下向中國保證反對台灣宣告「獨立」，不僅在政治上沒有太大意義，在戰略上也無關緊要。他說：中國的野心不僅止於台灣，台灣只是北京宰制印太的墊腳石。我們或許可以用另外一種說法，習近平對美國緊咬「台灣是中國核心利益中的核心，中美關係政治基礎中的基礎、第一條不可逾越的紅線」，其實是一種障眼法。這種障眼法，以台灣為掩飾，模糊中國志在印太、挑戰美國霸權的深層動機。一旦台灣到手，骨牌效應就啟動了，當最後會被推倒的目標，察覺能量是衝自己而來的，為時已晚。

此所以，修昔底德陷阱，無論會不會成真，至少，在中美衝突結構持續構築之際，美國仍膠著於冷戰年代的「一個中國」政策、不支持台灣獨立，那就有點像，五十年前大人對小孩的讓步，小孩長大了還在讓步，無異於自縛手腳。今日台灣，印太民主典範，可信賴的供應鏈，遠非尼克森主義形成時的台灣，但台灣仍被「共產中國」當作「敲詐美國」的工具，在地表宛如「看不見的國家」，何以致之？不就是，北京早已開始改變現狀了，華府還以維持現狀來自我劃限！「戰略模糊」，制約被侵略的台灣，卻制約不了侵略者中國！美國此一被動狀態，折射至民主台灣，遂出現「不支持台獨、不反對統一」之扭曲，一場台灣大選便可能為美國帶來地緣風險。是以，因應中國為首的威權軸心挑戰，維持美國自二戰以來領導地位，關鍵中的關鍵便是台灣：從根去除中國併吞野心，讓這個新興民主國家為全球貢獻更多正能量。

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