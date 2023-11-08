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自由廣場》恢復特偵組 徒惹政治風暴且干預司法

2023/11/08 05:30

◎ 李慶義

民國九九年政黨輪替後，成立「查緝黑金行動中心」，在二審臺高檢及各高分檢設特偵組，專辦重大黑金案件，初雖頗具成效，但後即引發一、二審檢察官間的嚴重歧見，及辦馬總統特別費案件的檢察官，違反辦案程序等爭議。

之後於一○五年，修法在最高檢設特偵組，職司高階人員的重大貪瀆案件，其檢察官並得行使各審級檢察官的職權，檢察總長由總統提名，經立法院同意任命之，任期四年。

但設立特偵組後，接連兩任的檢察總長，卻均捲入政治風暴。首任的陳聰明檢察總長，他的特偵組，被外界質疑有所謂「辦藍組」跟「辦綠組」，跟被告陳前總統的密友密會，遭監察院彈劾。

第二任的黃世銘檢察總長，則於偵查中向馬總統報告個案偵查計畫，舉發「關說案件」，致引發馬、王之間，所謂的「九月政爭」。黃世銘檢察總長也因此案，犯洩密罪被起訴、判刑。他的特偵組，也被監察院調查，認為「一案多查（監）」、「他案監聽」、「長期監聽」、「監聽國會總機」、「藉證人身分訊問被告剝奪被告各項權利」等多項違反法律程序。

設特偵組辦高階人員的重大貪瀆案件，極可能未見成效，即先引發政治風暴。茲有總統參選人，提議要恢復特偵組，而且針對某些特定案件來辦，豈不是假恢復特偵組，辦重大貪瀆案件之名，行干預司法之實。

沒有特偵組的檢察總長，依法仍有指揮、監督全國檢察官之權，設特偵組，只會帶來政治風暴及干預司法的疑慮。無論將來誰當選總統，檢察總長都應該拒絕總統介入司法，拒絕向總統報告任何案件。

（作者是臺灣高檢署臺中檢察分署主任檢察官）

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