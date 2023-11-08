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自由廣場》誰讓中配陷入困境？

2023/11/08 05:30

◎ 王濬

民眾黨擬將中配徐春鶯列入不分區名單，引發強烈爭議，其中尤以「國安疑慮」最爭議，柯文哲卻回應徐春鶯「不要去國防外交委員會就好」，顯然對政府與國會的運作缺乏認識，徐春鶯是否成為「國安破口」，從來不取決於民眾黨內控機制或柯文哲個人意志，而在於中共政權的長臂遙控。

中國兩個其獨有的「中國特色」：以「政府體制」，中國是共黨專政的極權國家；對「國家目標」，中國對臺灣懷有不加掩飾的統戰與併吞圖謀（以及擴張全球的威權主義野心）。

這就是為什麼「其他外國籍人士可以，中國籍須受更多檢視」的原因，因其他國家沒有一天到晚軍武侵擾台灣，也從沒有恐嚇「武統」或「血洗」臺灣，也沒制定《反分裂法》並揚言對台「動武」，更沒有把台灣強化國防或外交作為一律打成「以武謀獨」或「倚外謀獨」。偏偏，中國就是這樣的國家，凡是涉及「中國因素」的風險，都必須對應思考，尤其警覺國安風險。

中共本質如此，習近平主政下的危險性更強，二○一五年通過《國家安全法》，第七七條明定其公民有「向國家安全機關、公安機關和有關軍事機關提供必要的支援和協助」義務；今年的《反間諜法》更要求「任何公民和組織都應當依法支援、協助反間諜工作」且「不得拒絕」。

設想，中共一旦施壓，甚至以在中國親人威脅中配立委「向國安機關提供協助」或「依法支援反間諜工作」，強逼她做出「幫助中國」（往往就是「傷害台灣」）的貢獻時，這些中配如何面對？提名她的政黨又如何能預防或處置？被無端波及或挾持的中配親友，又該找誰哭訴？這些攸關個人安危與國家安全的嚴肅課題，柯主席可曾負責任思考，或是依舊滿腦子只想著如何讓北京青睞他？

（作者是前陸委會機要秘書）

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