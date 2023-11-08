自由廣場》不為良相 便為良醫

◎ 涂醒哲

為相者，以仁心理朝政，可治國平天下；為醫者，以仁心施醫術，可拯病患傳播仁愛，兩者皆可使國家長治久安，故常把「醫」與「相」相提並論，此為「不為良相，便為良醫」的由來。

民主政治以民為本，人民的小事，就是國家的大事，施政和看病相似，都須透過「望、聞、問、切」，了解症狀、困擾，推敲、研判，找出病因，才能針對病因，提出解方。

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具有德國醫學博士背景的後藤新平，可說是日本統治台灣五十年期間最著名的民政局局長，是當時台灣總督最得力的左右手，後藤治理台灣的策略就是以「生理學」為圭臬，先深入了解台灣的社會、經濟、風土民情、人口結構，再以強制力量推動各項現代化。

賴清德長期投入台灣民主運動的推動、參與許多政治改革，曾被北美醫師協會頒授「社會貢獻獎」，表彰他在醫師工作之外，積極投入社會改革、推動民主深化，我是第二個獲頒此的醫師，曾自嘲我們得獎的理由是「不務正業」。

柯文哲雖然也是醫師，和賴清德同樣出身，但醫師必須是良醫，良醫未必是良相，必須觀察他的所作所為，是否符合台灣的利益，判斷他是政客或是政治人物。至於競逐大位者是否值得信賴，還要台灣人民聽其言觀其行，做出智慧決定。

（作者曾任台灣聯合國協進會理事長、衞生署長、立法委員、嘉義市長）

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