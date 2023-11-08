晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》不為良相 便為良醫

2023/11/08 05:30

◎ 涂醒哲

為相者，以仁心理朝政，可治國平天下；為醫者，以仁心施醫術，可拯病患傳播仁愛，兩者皆可使國家長治久安，故常把「醫」與「相」相提並論，此為「不為良相，便為良醫」的由來。

民主政治以民為本，人民的小事，就是國家的大事，施政和看病相似，都須透過「望、聞、問、切」，了解症狀、困擾，推敲、研判，找出病因，才能針對病因，提出解方。

具有德國醫學博士背景的後藤新平，可說是日本統治台灣五十年期間最著名的民政局局長，是當時台灣總督最得力的左右手，後藤治理台灣的策略就是以「生理學」為圭臬，先深入了解台灣的社會、經濟、風土民情、人口結構，再以強制力量推動各項現代化。

賴清德長期投入台灣民主運動的推動、參與許多政治改革，曾被北美醫師協會頒授「社會貢獻獎」，表彰他在醫師工作之外，積極投入社會改革、推動民主深化，我是第二個獲頒此的醫師，曾自嘲我們得獎的理由是「不務正業」。

柯文哲雖然也是醫師，和賴清德同樣出身，但醫師必須是良醫，良醫未必是良相，必須觀察他的所作所為，是否符合台灣的利益，判斷他是政客或是政治人物。至於競逐大位者是否值得信賴，還要台灣人民聽其言觀其行，做出智慧決定。

（作者曾任台灣聯合國協進會理事長、衞生署長、立法委員、嘉義市長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書