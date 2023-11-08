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自由廣場》（林保華專欄）女學生被判刑／下架民進黨 換上親共黨？

2023/11/08 05:30

香港女生袁靜婷（廿三歲）於日本某大學法學院修讀政治及經濟科，四年來她在臉書和Instagram帳號發布共十三則談到「恐怖組織共產黨」與主張香港獨立的口號式貼文及附有港獨口號的頭像照片，今年三月她回香港換取身份證時被捕起訴，雖經認罪，還是於十一月三日被判刑兩個月。

她並非社會運動的活躍分子，四年貼十三則，平均一年三則，不是長篇大論論文，而是感受性的簡單口號，其臉書帳戶有四七三位朋友，IG帳戶有六五七人追蹤，她有的是用日文發表，香港人看不懂，就算是這樣，她還是被以違反國安的煽動罪判刑！

千萬別以為兩個月牢獄生涯之後，痛若就會過去，她因為有了這項「案底」，從此再也領不到香港警方頒發的香港良民證，這將影響她的就業、出入境與移民。與她一樣被扣上煽動、暴動罪而在牢裡或在外面候審的有數千人。凡是被警方攔截過的，警方都千方百計按個罪名起訴判刑。香港報章，除了星期天法院休息之外，其餘每天都是這種新聞。被審訊判決的，絕大多是年輕人。雖然有個別法官良心未泯找尋各種理由放他們一馬，但絕大多數法官都義不正而詞嚴要給他們教訓而加以判刑。無論辯護律師或家屬一再求情都無濟於事。包包裡有一支螢光筆，都被認定是參加暴動的理由；在衝突現場觀看，沒有離開也是判罪的根據。為何香港年輕人提到「黑警」就咬牙切齒，不是沒有理由。有的法官都看不過去，認為警方提供的理由根本是莫名其妙，但這種法官極少，因為會受到黨報的批判。最近香港最高法院組織代表團訪問北京，中方介紹中國司法制度的最大優越性就是「黨的絕對領導」，香港要學嗎？

香港司法獨立的崩壞是不爭的事實。美國五名國會議員最近提案啟動立法程序，要求美國行政當局檢視四十九名香港法官、檢控官及政府官員等是否應列入制裁名單。此舉引發香港強烈反應，前特首林鄭月娥就因被制裁而沒有一家民營銀行願意為她服務，導致無法轉賬領薪資，只能捧出大量現鈔。這次特首李家超也無法到舊金山出席APEC峰會。於是建制派說，香港法官若不敢判案，就把被告送中，交由中國審訊判決，甚至特別指明將黎智英送中作為要挾。其實若真由中國法官宣判也不會更壞了，就讓「黨的絕對領導」站到第一線，不必躲在幕後當藏鏡人。

這就是香港的司法現況，有些台灣人以為下架民進黨換換看其他人又如何？是呀，如果換上親共的藍白紅，上述情況就會在台灣出現。不必另訂法律，香港的國安法就能長臂管轄到他國。我們在社群媒體平台貼的多少帖子，要被挖出來算賬嗎，帖文是港女袁靜婷的多少倍？要有多長的刑期？「下架」、「換換看」？一失足就成千古恨，失去國家主權的風險豈可試試看？

（作者林保華為資深時事評論員）

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