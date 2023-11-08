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自由廣場》面對大學生 柯文哲惱怒，賴清德風度

2023/11/08 05:30

◎ 賴彥丞

總統大選將近，各陣營總統參選人紛紛進入大學校園演講爭取青年選票，只是像柯文哲那樣對學生反嗆的滑頭政客還真是絕無僅有。

民主國家，本來民眾質疑乃至批判掌權者或公眾人物的作為是正常現象，這正顯示言論自由的可貴，志於爭取國家領袖者本就要受到公民最嚴格的監督審視，學生們對總統參選人提出各項犀利問題，亦反映青年積極參與公共事務、勇於做國家主人翁的正向意涵。但當學生質疑徐春鶯的親共爭議時，柯文哲顧左右而言他還扯趙天麟就算了，竟然惱羞成怒而嗆「連進入司法程序都沒有，你評論什麼東西啊？」，然後隨即強硬地表示「講完了」收尾，傲慢模樣莫此為甚。

試問什麼時候評論公共事務，老百姓必須等到進入司法程序後才能有說話的權利了？筆者更進一步反問：柯文哲在疫苗、快篩、進口蛋等議題沒有進入到司法程序以前，就極力攻訐與抹黑蔡政府，他怎不拿嗆學生的狠勁來檢視自己？

相反地，賴清德先前在海洋大學的演講中，學生的尖銳提問被校長打斷，賴副總統反而表示「沒關係，今天就是要聽學生講」，並請在場學生給提問者加油鼓勵並讓其盡情發言指教，相較之下更顯得柯文哲的野蠻。如果一個人連在野時都如此沒有包容異見與傾聽民意的格局及雅量，怎能期待他執政後會守護民主、造福人民？

柯文哲之所以在總統大選民調能以「老二」之姿對藍白合自視甚高、愛理不理，年輕族群的大力支持功不可沒，沒想到當大學生只是提出質疑竟被反嗆，看來他是嫌青年票太多了。

（作者是陽明交通大學碩士生）

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