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自由廣場》失言不失分，是警訊

2023/11/07 05:30

◎ 張約翰

民眾黨參選人柯文哲二日自誇政績提及的「吃飯沒什麼廚餘」說，再次引起大量社群討論。這又是一次典型的說錯話卻毫不自知，被指責也絕不認錯的柯氏演出。此事已經有太多專家針對廚餘定義、屢屢失言者的人格分析、廚餘政策表達高見。筆者想談的是，為什麼柯文哲屢次重大失言，卻都看似不受影響？

七月，七一六遊行柯文哲被民眾舉牌翻出仇女言論，結果是舉牌人被網路圍剿，柯則以「干我屁事」否認歧視女性；七月底，民眾黨英文標語「vote white vote right」被指缺乏種族意識，又被護航說美國不也是有姓懷特的人參選用「vote White」當口號；八月，拉攏女性選民的造勢活動出現「空姐應援團」熱舞，有柯粉以「民眾黨不行，Ａ片可以？」反駁。

九月，柯文哲漫畫自傳序言說「在台灣漫畫向來只是小孩的事，比較不常見用漫畫呈現嚴肅議題」，柯競辦則說是「被誤解引發議論」；好不容易十月沒有失言炎上，結果十一月一開始，又爆出廚餘說，但仍然有人為其護航說，不能吃的就不叫廚餘。

以上事件除了反映幾乎每個月都至少可以聽到柯文哲的失言，但更值得注意的是，為什麼這些跨領域、性別、種族的失言，幾乎都不影響他的選情？不必看民調就可以發現，七月藍白合還只是笑話一則，十月白營卻成了國民黨的合作對象，顯示就算每個月都不斷失言冒犯選民，卻仍然可以擁有被視為對手坐上百年老黨談判桌的資格。

其實上述失言事件都有一個固定模式：柯失言，輿論譁然，柯反駁，柯粉護航，然後就不了了之，絕不認錯道歉。除了「投白、投右」怕惹到美國緊急下架，完全沒有反省。因為每一次失言，柯陣營並沒有失去什麼，卻都在輿論戰中讓支持者更加旗幟鮮明的團結起來；柯的失言愈多，愈能聚集人氣。

造成這種局勢，國民黨要負一些責任。柯文哲的性別歧視，即便國民黨也有支持性別平權的開明派，卻從不見國民黨有任何譴責。不斷忽視的結果，造就出今天不得不談判的對手。

但更多的責任，其實在於無腦相挺的行為。政治人物有任何歧視言論，不管出自什麼陣營，都應該被譴責，逼政治人物認錯；如果因為失言的是自己人就為其粉飾，最後將會培育出一個自我中心、唯我獨尊的怪物。

（作者為世新大學傳播博士學位學程博士）

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