自由廣場》確保民主台灣的存在 就是維護普世價值

◎ 陳唐山

前一段時間，美國史丹佛大學胡佛研究所發表一份《矽三角：美國、台灣、中國與全球半導體安全》的研究報告，指出民主世界不但要降低半導體供應鏈的風險，更應確保台灣的民主繁榮，因為中國如果控制台灣，就等於掌握全球的先進半導體，衝擊程度令人難以想像。

台灣先進製程晶片的產量高達全球九成，如果台灣落入民主世界的敵對國家，將會造成全球經濟二．五兆美元的損失。前幾年疫情期間，只因缺少汽車工業所需的低階晶片，就造成美國二四○○億美元的經濟損失，其影響可見一斑。

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從而，不論任何因素導致台灣的半導體產業中斷，美國從電子、汽車、電信、農業到醫療保健等各行各業都會受創，粗估大概會影響美國八％的GDP。所以，台灣若被中國奪走，就像砍掉歐美國家的大腦一樣，全球經濟運轉將發生困難。

正因具有高度重要的經濟利益和戰略價值，已經有愈來愈多美國人同意台灣是關鍵供應鏈中最值得信賴的合作夥伴，並認為幫助台灣阻止侵略才符合美國和印太地區的利益。

不過，美國參議員Dan Sullivan曾指出，台灣固然重要，但是對於可能因為保護台灣而犧牲生命的美國軍人來說，他們未必了解自己跟台灣的關係；也就是說，如果有一天美國必須為台灣採取行動，許多美軍官兵可能不知道他們是「為何而戰」。

當然，台灣政府和人民都有保護自己國家的堅定信念，但是美國友人的疑問也在提醒我們，應該讓友邦官兵像二戰時的盟軍一樣，建立保護更高價值的信念，就像當年準備登陸諾曼第的時候，盟軍都深切瞭解納粹對人類的危害，基於維護人權和民主自由的信念，他們不惜犧牲生命來確保更珍貴的價值，這種信念確實值得我們正視。

特別是，呼籲各國重視台灣，除了宣揚台灣對全球經濟的貢獻，我們也應該強調普世價值的重要性，因為台灣是威權體制轉型為民主國家的典範，不論民主程度或各項自由的評比都名列前茅，經常被譽為亞洲民主程度最高的國家，如果友邦願意幫助我們抵抗侵略，其意義就不只是幫助台灣，而是民主國家攜手維護普世價值的共同奮鬥！

（作者為智庫董事長、前外交部長）

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