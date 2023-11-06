社論》整肅台商的暴風雨即將降臨

獨立總統參選人郭台銘日前送一○三萬份連署書到中選會，遠遠超過取得參選資格門檻，到底是在展現不畏中共查稅壓力，參選到底的決心；抑或是先取得參選資格，擁有影響大選籌碼，再圖謀發展？另外，藍白雖宣稱具有「下架民進黨」共識，但如何合作卻波折不斷，火車到站了沒？郭能否在其中發揮關鍵性作用？有待觀察。

郭台銘參選，外有中共蠻橫阻撓，從「背信忘義、天人共戮」的口水罵戰到查稅的實質打壓，中共對台統戰無所不用其極，可見一斑；內則有遭藍白邊緣化之虞，而且連署過程中頻頻發生違法情事，正遭到司法單位調查，可謂衰事連連，「霸道總裁」如何度過重重難關，備受矚目。然而，郭的動向、對大選之影響，屬於私人政治競逐的領域，並非吾人關切的重點；而由此一事件引發美中大國搏弈下台商的處境與抉擇，以及其所反映的兩岸經貿由「過度依賴」到「脫鉤」與「去風險」路徑上，台灣如何安然轉型，度過難關，才能確保多數台灣人切身利益，應為深入探討的焦點。眾多分析中共為何出重手嚴查富士康原因，其中之一是中共藉此懲罰呼應美國分散供應鏈，從中國撤出產能的台商；而富士康作為中國最大台商，蘋果手機最大組裝廠，正逐步轉向印度、越南等國，分散投資，且郭台銘又作出中共不樂見的參選動作，才使得中共意圖殺雞儆猴。在此層面上，中共對富士康查稅、查土地使用狀況，企圖以「共同富裕」之名，巧取豪奪台商在中國投資累積的財富，將會是當前兩岸經貿的最大陰影，也將是所有台商（包括表態親中舔共台商）面對的共同課題。

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在中共採行「改革開放」後，台商大舉西進，成為湧入中國的重要外資，尤其六四之後，中國受到西方國家抵制，台商仍奮勇前進，緩解中共的外部壓力。誠然，台商在中國擴大規模，確實享受中共開放市場紅利，但這是一種中國得到經濟成長，台商得到利潤的互利模式；然而，在「中華民族偉大復興」的旗幟下，中共為了凸顯中國的成長是自力更生，而非「帝國主義」相助，不但絕口不承認西方國家、台商的貢獻，反而極力貶抑外商、台商大賺中國錢，卻砸中國的鍋，因此中國既然可以站起來了，便開始以各種理由清除外商的影響力。尤其，對於台商，既可以幫助中國增加就業，創造外匯，又可扮演中共「以商逼政」的工具，因此逼迫台商對中共表忠，自甘成為統一的工具，乃是天經地義，一旦不從便祭出重罰，使台商淪為一種政治人質，造成台商的處境愈來愈險峻。

富士康查稅事件，有人會以個案解讀，不幸的是，它可能是未來的普遍趨勢，將會是所有台商的共同挑戰。原因在於大環境的美中對抗不但未見舒緩，而且力道逐漸升級加大，尤其在先進科技方面，美方的制裁毫無鬆動跡象，並且引導供應鏈的多元化與友善外包，造成台商必須選擇留在中國或出走中國，而這也勢必引起中共的強烈反應，各種潛在威脅逐漸浮上檯面，對選擇離開中國的台商，以調查違法的各種手段進行反制。這將使台商面臨一種困境︰或是繼續留在充滿政經風險的中國，未來更可能在「共同富裕」的名義下，被變相剝奪多年辛苦累積的財富；或是毅然出走中國，或分散投資，或鮭魚返鄉，但面對中共算舊帳，付出天文數字代價，將無法避免。中國已經將經貿武器化，它的矛頭不會只針對外商，以對付那些不肯臣服中國意志的國家，對於台商，緊縮打壓將會成為常態，形成地緣政治下的重大風險。台商必須趕快清醒，為一切可能降臨的難關作好準備。

一場台商的中國淘金夢，至今到了破碎的地步，並不是中共的本質改變了，它一直都是如此，而是外界認識不清的下場。中共不講求人性與報恩，只有鬥爭與矛盾。它要利用外資時，便會展現友善的一面，使天真的西方國家誤以為可以藉由投資與經貿來改變中國，使其成為一個負責任、民主與市場經濟的大國，促成全球的和平與繁榮。台灣也有很多天真的政客與商人，認為投資中國，可以創造互惠共榮，維持台灣的繁榮，接受以一個中國原則為前提的九二共識，更可維繫台海的和平。富士康事件絕不是單純個案，而是反映中共對台商及兩岸經貿的定性，拉攏與打壓將形成新常態，它意圖用這樣的角度形塑未來台商的樣態。因此，富士康事件並非中共打壓郭台銘不聽話的鬧劇，而是中共整肅台商的起點，是一場暴風雨來臨的惡兆。

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