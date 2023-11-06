自由廣場》新違規記點制惹民怨 紅線何妨設「限時停靠區」

◎ 徐育民

新的交通違規記點罰則，近日產生民怨，欠缺考慮國內風土民情及台灣的道路特殊性，只顧「法」而忽略「情理」的冰冷罰則，令人失望。

舉國內最大宗交通違規案件：紅線臨停違規就有太多樣態需求，如：老弱婦孺病殘者上下車，大型重量物流貨物搬運、民眾搬運特殊物品上下貨⋯遊覽車與公務車（水電瓦斯郵務垃圾車）的停靠需求，紅線停車還真是一大待解決的問題，而員警到場執勤都還會兼顧情理法，但檢舉拍照就是直接裁罰，完全不顧人民的無奈，無怪乎被記點而影響生計的廣大駕駛人，日前包圍交通部抗議！

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欣聞交通部長傾聽民意，通令全國要求道路劃設紅線區域，需劃十％黃線提供臨停，減少民眾的不便，值得讚許，但如果能夠同時宣示減少此類違規記點數，再搭配宣示全國性的措施：每條道路紅線區域中段，設置類似避車彎的「限時停靠區」，提供各種車輛臨停一小時內使用，搭配嚴格科技執法，讓小客車、貨車、遊覽車、垃圾車等公務車輛方便臨時停靠。如此一來，全國民眾及公務機關都知道各地道路紅線中段，有統一的上下人客貨物的停靠位置，減少各十字路口停靠車輛上下乘客或貨品，必能大大減少紅線違規情形。

人流物流的效率往往攸關一個國家進步的數據，政府規劃交通的公僕應該多多走出辦公室，實際體驗各類型車輛駕駛人遇到的交通困難，提出符合實情實地的交通規則規劃與解決方案，讓「人客好落地、貨物暢其流」。

（作者為中小企業主）

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