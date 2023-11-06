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自由廣場》你不知道的「紅領巾」

2023/11/06 05:30

◎ 林春發

徐春鶯爭議頻傳，近期又爆出徐戴紅領巾高唱「我愛北京天安門」，歌頌毛澤東的影片。對此，徐回應說「扮紅衛兵是無知惡意解讀」，又說：「當天聚會是中國兒童節，大家合唱兒時歌曲。難道認同台灣就不能有兒時回憶嗎？誰沒有童年、誰沒有回憶？」最後徐春鶯以中配身分控訴：「為什麼要那麼殘忍抹紅我們？」

在台北出現紅領巾、聽到紅歌歌頌毛澤東，難免引起台灣人內心的「紅色恐懼」，而把她們繫帶的紅領巾認為是文化大革命時紅衛兵配戴的紅臂章，沒錯，這是無知，但絕對不是惡意解讀。

一個從小生長在中國的人，不可能不知道紅領巾是「少先隊」隊員所繫帶的，而「少先隊」即是「中國少年先鋒隊」，是中國共產黨的先鋒組織，是中國共產主義青年團授權領導的群眾性兒童組織，它的母黨就是共產黨。

「少先隊」團歌是《我們是共產主義接班人》，主要奉行馬列主義、毛思想、及中國特色社會主義理論體系。在中國，學生被教育說，紅領巾很神聖，是建國烈士用鮮血染成的，入隊儀式上被頒一條紅領巾，正式成為光榮的「少先隊」隊員。

因此，紅領巾雖然不是當年紅衛兵的裝扮，但它卻和中國共產黨緊密相連，為了國家安全顧慮，對徐女士被民眾黨列入不分區立委名單提出討論，是「殘忍」的抹紅嗎？

（作者是台中市民）

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