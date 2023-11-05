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自由廣場》柯文哲的分贓謀術

2023/11/05 05:30

◎ 朱孟庠

藍白談判最新發展是朱立倫請智庫研擬兩個折衷方案給柯文哲，所謂日本制、德國制，貽笑大方。

日本自民黨決定總理，黨內及執政聯盟國會議員一人一票，佔比1/2，是因總理的產生本就由國會議員投票，日本及所有內閣制國家一向都是百分之百由國會議員投票，後來自民黨因為其總理人選產生常常是派閥密室交易，國民觀感不佳，好幾位總理也聲望不高，動輒被迫下台，故加入民調佔比1/2以救其弊，原委如此。

國民黨不明究理，把由國民投票產生的民選總統產生方式攪和在一起，朱立倫說，感覺柯P對日本制較有偏好，也做了許多討論。以柯P的憲政水平且自以為是，確有可能，這兩個方案國民黨還是包贏不輸，但柯並不傻，強力回應：全民調、誤差範圍內願禮讓、甘當副手，兩黨十分接近了，就再看下去吧！

郭台銘騎虎難下，不退選，富士康和鴻海的股價都將跌跌不休，郭董可能為了面子而繼續參選，但為向中共交代，選前可能轉向支持第二高的候選人。

選後，柯文哲若票居第二名，國民黨本土地方派系的牛鬼蛇神將靠向柯，老三國民黨可能淪為新黨化，想中興也很難。

柯文哲買空賣空壯大自己，拉攏年輕選票，養胖民眾黨，分裂國民黨；一如他當年吸血綠營而壯大，這個「包牌」政客，沒有理念，但政治手腕不簡單。

二○一四年選前，李登輝對柯寄予厚望，在翠山莊特別為他上了六次課(每次三小時)，傳授湯瑪斯·卡萊爾（Thomas Carlyle)的《衣裳哲學》和尼古洛·馬基維利(Niccolò di Bernardo dei Machiavelli)的《君王論》，柯學精通後，再師法毛澤東聯合次要敵人打擊主要敵人的伎倆，藍營會被他玩到掛。唯李是將政治智慧用在推動民主改革及台灣本土化，柯卻崇尚謀術，不擇手段。

有民調指這次首投族有57%將投給柯文哲，顯示年輕人對政治的理解還很稚嫩，台灣人要看清柯的謀術，民進黨也別隨著柯點火的議題起舞，以防被越追越近。

（作者是李登輝基金會前副秘書長）

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