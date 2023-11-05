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評論 > 言論 > 自由共和國

自由共和國》陳世雄／台灣獨立是歷史的必然

2023/11/05 05:30

陳世雄／明道大學前校長

台灣是一個主權獨立的國家？答案是肯定的。

Stephen Pinker 在《啟蒙現代》一書中，提到人類歷史上的啟蒙運動以及現代世界的發展。人類社會從野蠻社會，經歷啟蒙運動，逐漸演進到文明社會。人類這500多年來的進步，主要是來自理性、科學、人文、道德的進展，演變成民主自由人權的價值觀。

在現代的世界格局中，民主自由的台灣屬於文明的社會，中共統治下的中國，由於缺乏民主自由與人權觀念，不幸仍是一個野蠻的社會。台灣一直是一個多元基因文化的社會，從東亞、南島以及世界各地帶來不同的基因和文化，孕育發展出智慧、慈悲、高道德水準的台灣人。台灣人善良直率、悲天憫人，社會上互信互助，完全符合文明世界的普世價值。

反觀共產黨統治下的中國，獨裁專制、高壓統治，邪惡地利用和控制人性的自私和懦弱，造成道德感低落、缺乏互信、偷搶拐騙、忘恩負義的黑幫野蠻國度，窮兵黷武，發展「戰狼外交」，儼然成為世界公敵。

由此觀之，台灣和中國的社會狀態截然不同，在這種情況下妄談「兩岸同屬一個中國」、「九二共識」，都是荒誕不經的謬論。

一九六六年聯合國的《世界公民政治權利公約》，賦予全球人類「公民自決」的權利。也就是說，如果台灣人民公投決定獨立，基於聯合國二七五八號決議文，「中華人民共和國取代蔣介石集團的聯合國席次，與台灣無涉。」台灣自然而然就獨立了。英國下議院今年八月卅日報告稱台灣已經是「獨立國家」，美國政府也在同一天宣布提供台灣「外國軍事融資」，這項融資對象僅限獨立國家。英美兩國在同一天有意地宣告台灣是獨立國家的這項事實。

台灣人歷經過兩蔣時期，從虛幻的「反攻大陸」，到「反攻無望」，那些都是國共兩黨的糾葛，其實與台灣人無關。明年一月十三日，台灣人該做的，就是投票選出不與中國唱和的領導人和民意代表，才能帶領整個國家抗拒中國的統戰意圖，認真建設台灣，成為更美好的國家。

Stephen Pinker在書中的結論是：儘管現代社會面臨許多問題，只要我們堅持理性、科學和人文主義的價值觀，就能夠繼續取得進步並為人類創造更美好的未來。當然就能避免走上被邪惡野蠻挾持的道路。

「水能穿石，不在其強勁，在其堅持。」大多數的我們在每天睡覺前，都會期待明天是更美好的一天，這是因為我們心中有愛。台灣有優越的自由民主社會制度，有優質善良的人民。如果台灣人對這塊土地有愛、對我們下一代有愛，我們就要持之以恆，努力讓台灣成為一個獨立的國家，不再受到中共併吞的威脅。

如果台灣人願意一起努力，鍥而不捨，相信在不久的明天，我們就會有台灣國的國慶日。

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