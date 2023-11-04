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自由廣場》農為國本 豈容造謠

2023/11/04 05:30

◎ 不謀

從李登輝前總統的「加速農村建設九大措施」；陳水扁前總統的「新農業運動」推行農業科技化、農金改革及豬隻保險；直到蔡英文政府推動三保一金的農民福利制度、食農教育法案、化學農藥減半及農業淨零排放，在在顯示政府對農業的重視。

柯文哲不但沒有展現總統候選人對農業該有的領袖責任，未能理性闡述對農民有感的政策，反而任意抹黑農業政策，甚至竹篙湊菜刀，混淆農業保險和農民保險，還把蔡政府幫農民控管災害風險的美意，汙名化成大撒幣。

難怪柯到臺南關廟拜票，口無遮攔謾罵陳吉仲是史上最爛農業閣員，就被農民當場打臉，農民還感嘆，這麼照顧農民的部長被政治鬥倒，來不及推動更好的農業政策。

關廟是臺灣綠竹筍重要產地，今年筍季剛開始正逢旱季，導致產量歉收，農業保險機制隨即啟動，擇優災損補助讓筍農免於「看天吃飯」之苦，政府對農業的作為，農民看在眼裡，絕不是政客柯某三言兩語所能搬弄是非。

柯文哲去非光電案場的魚塭場堪，隨口批評魚電共生造成養殖暴斃，還把馬政府的數據，不實栽誣成蔡政府作為，牛頭不對馬嘴，拼湊訊息兼造謠，抹黑國家的能源及農業政策。其實魚電共生的案場，水產育苗存活率一直維持在八成，和一般養殖案場相差無幾，魚電共生案場的水產甚至更能適應寒害。

柯文哲為了撈取聲量，一再造謠的扭曲心態，讓人無法相信他會會用心為農民付出，反觀賴清德副總統提出幸福農業六大方針，包括設備、行銷、冷鏈、食安、生態及貿易面向的改革，雙方水準的懸殊，一看即知。

農業為國家根本，身為總統候選人應正向面對，一再不負責任造謠，傷害農漁民，不足為取。

（作者是臺南關廟農漁子弟、臺南某大學行政）

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